Zomrel český exposlanec a dopravný expert Stanislav Huml († 66): Podľahol krátkej chorobe

Vo veku 66 rokov zomrel český dopravný expert, bývalý policajt a exposlanec Stanislav Huml.

O jeho úmrtí informoval v stredu večer na Facebooku jeho syn, Stanislav Huml mladší. Uviedol, že k skonu došlo 28. decembra po krátkej chorobe, pričom posledná rozlúčka prebehne v "rodinnom kruhu". Huml starší začínal ako rádový policajt a postupne sa vypracoval až na riaditeľa stredočeskej dopravnej polície. Po odchode z aktívnej služby spolupracoval s televíziou TV Nova na dopravnom spravodajstve, približuje spravodajský portál Novinky.cz.

Do Poslaneckej snemovne sa prvýkrát pokúsil dostať v roku 2006 na kandidátke strany SNK Európski demokrati (SNK ED), ktorá však vo voľbách neuspela. Poslancom sa stal o štyri roky neskôr, keď sa do parlamentu prebojoval - vďaka preferenčným hlasom - ako nezávislý kandidát strany Veci verejné (VV). Pre rozpory s vedením tejto strany vo viacerých kauzách z jej poslaneckého klubu však zakrátko vystúpil a začal spolupracovať s ČSSD, do ktorej v roku 2012 aj vstúpil. Do Poslaneckej snemovne sa následne v roku 2013 prebojoval už na kandidátke tejto strany (za Stredočeský kraj).

V komunálnych voľbách v roku 2014 obhájil post zastupiteľa mesta Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, ktorý sa mu však o štyri roky neskôr už získať nepodarilo. V roku 2016 neúspešne kandidoval do Senátu. O mandát v Poslaneckej snemovni sa následne v roku 2017 už neuchádzal.

Huml bol známy svojimi kontroverznými výrokmi, pričom sám o sebe hovoril, že má "čo na srdci, to na jazyku", približuje server iDNES.cz. V roku 2014 napríklad kritizoval českú tenistku Petru Kvitovú za to, že sa presťahovala do Monaka. Radiu Impuls vtedy povedal, že ľudia, ktorí sa prihlásia do iného štátu, by mali prísť o české občianstvo. Za tento postoj si vyslúžil nesúhlasné reakcie naprieč politickým spektrom, vrátane kritiky od českého prezidenta Miloša Zemana či vtedajšieho premiéra Bohuslava Sobotku.