Neuveríte, ako sa matka kvôli pôrodu správa k svojmu synčekovi: Anna si prešla peklom!

Každá mamička pôrod prežíva inak. Niektoré majú viac šťastia ako ostatné a potomka privedú na svet bez väčších problémov. To však nie je prípad novorodičky Anny, ktorá rodila viac ako 14 hodín. Bolestivý pôrod u nej spôsobil dlhodobé psychické problémy, ktoré ovplyvňujú chod domácnosti i jej pracovný a osobný život.

25- ročná Anna Doggart a jej partner Nathan Fox, ktorí sú spolu tri roky, zistili, že čakajú dieťatko v máji 2020. Mladá mamička porodila chlapčeka, Reynarda Foxa, vo februári. Anna povedala, že mala počas tehotenstva obavy, pretože predtým dvakrát potratila. Pôrod bol vyvolaný v 39. týždni, pretože lekári mali obavy z nedostatku pohybu bábätka. „Rodila som 14 hodín v ukrutných bolestiach,“ spomína si Anna. "Nakoniec som dostala diamorfín, ktorý mi trochu uľavil od bolesti," dodala.

Po ďalších dvoch hodinách lekári priznali, že Annin pôrod trvá príliš dlho a museli urobiť núdzový cisársky rez, aby dieťa rýchlo dostali von. „Bola som mimo. Keď sa so mnou prišli porozprávať lekári, mala som v sebe morfium a nespala som tri noci,“ hovorí. "Veľa z toho, čo mi povedali, si nepamätám, len som podpísala kus papiera a celé sa to začalo,“ pokračuje. Lokálne anestetikum spočiatku nefungovalo a Anna cítila, ako sa robí rez cisárskym rezom.

„Len čo do mňa sekli, stonala som od bolesti. Pamätám si, ako som sa zvíjala. Cítila som každé porezanie a potiahnutie," opísala bolestivé chvíle. Keď si lekári uvedomili, že Anna si bola vedomá bolesti, predtým, ako otvorili jej lono, odporučili, aby dostala celkovú anestéziu. „Trvali na tom, no ja som nechcela. Ale aj tak som súhlasila, keďže som pochopila, že to bolo pre mňa a pre bábätko to najlepšie,“ hovorí teraz Anna.