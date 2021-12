Úspešný záver roka: Jeden z najdlhšie hľadaných zločincov je konečne za mrežami

Polícia do Česka v závere roka eskortovala dvoch utečencov, ktorí sa vyhýbali väzeniu v Latinskej Amerike. Na webe polície o tom informoval hovorca policajného prezídia David Schön. Jeden bol podľa neho zadržaný v Kolumbii a druhý v Paname. Po pristátí v Prahe ich policajti previezli do väznice.

Jeden z utečencov podľa Schöna utekal pred spravodlivosťou takmer 17 rokov. Na jeho vypátraní sa podieľalo mnoho policajtov a ďalších partnerov z rôznych bezpečnostných zložiek doma aj v zahraničí. Hovorca nespresnil, za akú trestnú činnosť bol muž odsúdený.

Podotkol iba, že pražskí kriminalisti, ktorí ho previezli z letiska do najbližšej väznice, tak urobili pomyselnú bodku za jedným zo svojich najdlhších prípadov. Okrem utečenca museli policajti pri lete z Panamy do Holandska strážiť aj muža, ktorý pod vplyvom alkoholu ohrozoval let. V Amsterdame ho potom odovzdali tamojším policajtom.

Druhý utečenec sa roky vyhýbal súdu a následne nástupu trestu odňatia slobody za násilnú trestnú činnosť. Zadržaný bol v novembri v Kolumbii a následne deportovaný do Česka. Po pristátí ho policajti z cudzineckej polície previezli do jednej z pražských väzníc, kde si podľa Schöna začal odpykávať trest odňatia slobody 5,5 roka.

V tomto roku aj napriek komplikáciám spôsobeným epidémiou koronavírusu bola podľa hovorcu zadržaná vďaka medzinárodnej policajnej spolupráci takmer tisícka ľudí pre potreby českej justície či zahraničných partnerov. V prevažnej väčšine to bolo na základe európskeho zatýkacieho rozkazu, v niekoľkých desiatkach prípadov išlo o zadržanie na základe medzinárodného zatykača, uzavrel hovorca.