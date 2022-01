Žena vrazila do vianočnej výzdoby 4700 eur! Čo poviete, stálo to za to?

Gemma Markland (31) z anglického Wiganu investovala 4000 libier (4747 eur) do toho, aby rodinný dom premenila na zimné kráľovstvo.

Vyzdobovaním štvorizbovej nehnuteľnosti potom strávila celý týždeň. Dom si s partnerom Kyleom, manažérom predaja, kúpili ešte v roku 2019. Už vtedy Gemma investovala 50-tisíc libier do toho, aby z neho spravila ružový raj – do tejto farby je ladená každá jedna izba. Do každej teraz dala doružova zdobený vianočný stromček.

Do výzdoby vchodových dverí investovala 1000 libier, "načančaný" oblúk dala zhotoviť miestnemu floristovi. ,,Stálo to za tie peniaze. Všimli sme si, že sa ľudia pristavujú pri našom dome a fotia sa pred vchodom. Každého to upúta. Milujem Vianoce a chcela som do ozdobovania dať všetko, keďže cez minulý pandemický rok sme tak neoslavovali,“ cituje podnikateľku The Sun.

Výzdobu miluje aj jej 12-ročná dcéra. ,,Zbožňuje tie dekorácie. Často si k nám vodí kamarátov, aby si pozreli náš ružový dom,“ vraví Gemma. Svojmu obydliu dokonca spravila instagramový účet, kde všetku výzdobu dokumentuje. Nazbierala už 350-tisíc sledovateľov! ,,Kyle najprv nebol nadšený, ale už si na všetku tú ružovú zvykol. Veľa dekorovania robím sama, aby som ušetrila peniaze. Celkovo stojí výzdoba dosť veľa, ale stojí to za to,“ myslí si žena.