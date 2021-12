Ďalší úder slobode slova v Hongkongu: Do redakcie vtrhlo 200 policajtov a zatýkali

Hongkonská polícia v stredu vykonala raziu v redakcii online prodemokratického spravodajského média a zatkal šesť ľudí za sprisahanie za účelom vydania protištátnej publikácie.

Na razii v Stand News, jednom z najhlasnejších prodemokratických médií v Hongkongu po zastavení činnosti novín Apple Daily, sa zúčastnilo viac ako 200 policajtov. Mali súdne povolenie, že na základe zákona o národnej bezpečnosti môžu zhabať relevantný novinársky materiál.

Spomenutú šesticu zatkli v stredu ráno na základe vyhlášky o zločinoch z koloniálnej éry za sprisahanie s cieľom vydať protištátnu publikáciu. Ak by ich odsúdili, mohli by čeliť maximálne dvojročnému väzeniu a pokute do výšky 5 000 hongkonských dolárov. Polícia uviedla, že vykonávajú prehliadky v ich miestach bydliska.

Noviny South China Morning Post informovali, že polícia zatkla jedného súčasného a jedného bývalého šéfredaktora Stand News a tiež štyroch bývalých členov ich rady vrátane speváčky a aktivistky Denise Ho a bývalej poslankyne Margaret Ng. Polícia zatknutých neidentifikovala.

Príspevok na konte Ho na sociálnej sieti Facebook v stredu potvrdil, že ju zatkli. Ďalší príspevok v jej mene uvádza, že je v poriadku a jej priatelia a podporovatelia sa o ňu nemusia báť.

Stand News zase zverejnilo video policajtov v dome zástupcu šéfredaktora Ronsona Čchana, ktorý je tiež predsedom Hongkonskej asociácie novinárov. Organizácia potvrdila, že ho polícia vzala na vypočúvanie, a vyzvala na ochranu slobody tlače v poloautonómnom meste. Samotný Čchan, ktorého neskôr prepustili, sa pre médiá vyjadril, že polícia skonfiškovala jeho elektronické zariadenia, bankomatové karty aj preukaz novinára.

Zatknutia a razia prišli v čase, keď úrady podnikajú kroky proti disentu v Hongkongu. Polícia takto už vykonala razie v redakcii už nefunkčného Apple Daily, kde zhabala škatule plné materiálov a pevné disky a zmrazila majetok v hodnote miliónov dolárov, čo následne prinútilo noviny ukončiť činnosť. Niekdajšieho vydavateľa novín Jimmyho Laia v utorok polícia obvinila z protištátnej činnosti.

Stand News tento rok oznámili, že pre zákon o národnej bezpečnosti pozastavia predplatné a zrušia väčšinu názorových príspevkov a stĺpčekov na svojej webstránke. Šesť členov rady tiež rezignovalo na svoj post v spoločnosti.