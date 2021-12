Austrálčan má hlavu v smútku: Z Izraela nemôže vycestovať až do roku 9999

Austrálčan Noam Huppert má zákaz vycestovať z Izraela, kým nedoplatí príspevky na deti. Podľa denníka The Jerusalem Post má zákaz trvať tisíce rokov a Austrálčan nemá právo odísť do 31. decembra roku 9999.

Jedine, že by sa štyridsaťštyriročnému mužovi podarilo uhradiť platby na deti vo výške 7,5 milióna šekelov (takmer 2,15 milióna €). K sume dospel izraelský súd, podľa ktorého má Huppert, ktorý pracuje ako chemik vo farmaceutickej firme, platiť na obe svoje deti mesačne 5000 šekelov.

"Som v Izraeli od roku 2013," povedal Huppert a označil sa za ďalšieho občana Austrálie "prenasledovaného izraelskou justíciou kvôli tomu, že sa oženil s Izraelkou". Žena podala žiadosť o rozvod a jeruzalemský denník píše, že rozvodové zákony rovnako ako tie o deľbe starostlivosti o deti sú v Izraeli zložité a nejednoznačné.

Podľa jedného výkladu môže žena požiadať o uvalenie zákazu vycestovať otcovi, keď žiada, aby prispieval na deti, a to do doby ich dospelosti. "Ak je zákaz vydaný, môže byť otec vždy pri nezaplatení dávky uväznený na 21 dní bez ohľadu na to, či je schopný zaplatiť, alebo nie, pričom stav jeho financií sa neskúma. Očakáva sa, že muži na deti prispejú až sto percent svojho zárobku," povedal k zákonu Sorin Luca, ktorý je autorom výkladu izraelských rozvodových pravidiel.

Na problémy, s ktorými sa môžu ľudia stretnúť, upozorňuje Američanov ministerstvo zahraničia USA. Uvádza, že izraelské civilné i náboženské súdy "využívajú právo zakázať opustiť krajinu, kým nie sú vyriešené dlhy a ďalšie právne nároky, a týka sa to aj cudzincov". Ďalej úrad upozorňuje, že americké veľvyslanectvo v Izraeli "nemôže dlh amerického občana zrušiť ani zaručiť jeho odchod z krajiny, pokiaľ sa naňho vzťahuje súdny zákaz vycestovať do vyrovnania dlhu".

Huppertova žena odišla s deťmi do Izraela a Huppert sa vybral za ňou, aby bol bližšie deťom. Zákaz vycestovania je z roku 2013 a Huppert nemôže odísť ani na dovolenku alebo služobne. "Som v Izraeli zatvorený od roku 2013," povedal Austrálčan.

Podľa tlače nie je celkom jasné, prečo je najneskorším termínom Austrálčanovho možného odchodu 31. december 9999, ale niektoré médiá za dôvod označujú to, že ide o posledný možný dátum zadateľný teraz v počítačoch.