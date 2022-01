Matka († 35) dvoch detí chcela byť ešte krajšia, skončilo sa to tragédiou: Krutá smrť na Štedrý deň!

Navždy odišla počas najkrajších sviatkov v roku. Mladá mamička za sebou na Vianoce zanechala dve siroty.

Brazílčanka Roberta Lopes dos Passos († 35) už nikdy svoje deti (3,6) neobíjme. Osudnými sa jej stali skrášľovacie procedúry, informuje britský denník Daily Star.

Roberta chcela byť ešte atraktívnejšia. Rozhodla sa preto pre kozmetické vylepšenie svojho tela. Podstúpila plastiku a liposukciu brucha a dala si zmenšiť aj prsníky. Všetky tri operácie jej však na klinike mali vykonať naraz. Mladá mamička podľa slov jej partnera Leandra Luiza Silveiru začala mať po operácii veľké bolesti, miestni zdravotníci ju však mali uisťovať, že je to bežný sprievodný jav. Keď sa Robertin stav zhoršoval, priateľ zavolal záchranku, ktorá ju okamžite previezla do nemocnice. Tam jej oznámili, že počas skrášľovacej procedúry dostala infarkt, informuje Daily Star. Pacientku uviedli do umelého spánku, už sa viac neprebrala. Mladá žena poslednýkrát vydýchla na Štedrý deň. Počas najkrajších sviatkov v roku jej priateľ a dve malé deti pocítili tú najkrutejšiu bolesť.

Zdrvená rodina zosnulej učiteľky podala trestné oznámenie na plastického chirurga Sergia Keineta, ktorý jej zákroky vykonával. Ten však tvrdí, že operácie prebehli bez akéhokoľvek problému. Polícia otvorila prípad a vyšetruje ho ako zabitie.