Tak toto je rázny krok, ktorý by sa páčil i nám: USA sa rozhodlo urobiť obrovskú zmenu o karanténe!

Predstavitelia amerického Strediska pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) dnes odporučili skrátiť izoláciu Američanom nakazeným koronavirom z desiatich na päť dní, pokiaľ nemajú príznaky. Podobne sa má skrátiť aj karanténa u ľudí, ktorí prišli s nakazeným človekom do styku. Informuje o tom agentúra AP.

Nové pokyny sú podľa CDC v súlade s rastúcimi dôkazmi, že ľudia nakazení koronavírusom sú najinfekčnejší v období dvoch dní pred až troch dní po rozvinutí príznakov. Podľa agentúry AP odporúčania tiež súvisia s existujúcim prudkým nárastom počtu nakazených, čo je poháňané novým vysoko nákazlivým variantom omikrón.

Prvé zistenia naznačujú, že omikrón môže spôsobovať miernejšie ochorenie, ako predchádzajúce varianty koronaviru. Odborníci však uvádzajú, že obrovské množstvo novo nakazených, ktorí musia do izolácie či karantény, ohrozuje prevádzkyschopnosť nemocníc, leteckých spoločností a ďalších podnikov.

Riaditeľka CDC Rochelle Walenská uviedla, že v USA možno očakávať prudký nárast počtu ľudí nakazených omikrónom. "Nie všetky tieto prípady budú vážne. V skutočnosti mnoho z nich bude bezpríznakových," povedala dnes agentúre AP. Dodala, že cieľom je nastaviť mechanizmus, ktorý umožní bezpečné fungovanie spoločnosti a bude zároveň v súlade s vedeckými poznatkami.

Nové pokyny ohľadom skrátenia karantény nie sú nariadením, ale odporúčaním zamestnávateľom a miestnym úradom, píše AP. Podľa nových odporúčaní sa má nakazená osoba izolovať päť dní namiesto desiatich. Pokiaľ po piatich dňoch nevykazuje príznaky, môže sa vrátiť do práce, ale mala by najmenej päť ďalších dní nosiť všade rúško. Pokiaľ dotyčný príznaky po piatich dňoch má, mal by však podľa CDC zostať doma do zlepšenia zdravotného stavu, a potom nosiť päť dní všade rúšku.

Na osoby, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s nakazeným, ale nemali pozitívny test, sa podľa pravidiel CDC vzťahujú karanténne pravidlá. Predtým CDC uvádzala, že najmenej na desať dní by do karantény mali ľudia, ktorí nie sú plne zaočkovaní. Teraz uvádza, že karanténu môžu vynechať iba ľudia s posilňujúcou dávkou, ale budú musieť aspoň desať dní nosiť rúško.

Agentúra AP pripomína, že ukončenie izolácie či karantény po piatich dňoch nie je bez rizík, pretože z pozitívneho testu nemusí byť jasné, kedy sa dotyčný infikoval a kedy je najnákazlivejší. Walenská v tejto súvislosti zdôraznila, že v aktualizovanom odporúčaní majú rúška zásadnú úlohu.