To, čo sa jej stalo na pôrodnej sále, nechce zažiť žiadna mamička! Takto si svoj veľký deň nepredstavovala

Žena zdieľala na internete mimoriadne trápne chvíle z pôrodnice, ktoré jej určite žiadna žena nezávidí. Nastávajúcej mamičke prejde hlavou veľa myšlienok, je to nepochybne stresujúca situácia. No táto žena to mala o čosi ťažšie. Jej bývalý priateľ spolu so svojou novou manželkou skončili na izbe spolu s ňou!

Ako spomína portál Daily Mirror, mamička Maddy bola prevezená do nemocnice kvôli rizikovému tehotenstvu. „Som len v 25. týždni tehotenstva, takže riziko je vysoké. Lekári ma radšej chceli mať pod dohľadom. V nemocnici to bolo úplné šialenstvo, takmer všetky lôžka boli obsadené. Spočiatku to však bolo skvelé. S partnerom sme dostali vlastnú samostatnú izbu,“ opisuje žena svoj príchod do nemocnice.

To však ešte spolu s partnerom netušili, že sa budú musieť o pôrodnú sálu budú musieť podeliť! „Vravela som Codymu, partnerovi, že naposledy, keď som ležala v nemocnici, nemala som izbu len sama pre seba. Bolo to hrozné,“ tvrdí Maddy. Nemocnica bola plná ľudí a personál mladý párik v očakávaní varoval, že budú musieť byť na izbe s inými pacientmi.

Pár chvíľ na to prah dverí prekročil Maddyin bývalý priateľ spolu s jeho tehotnou manželkou. „Pomyslela som si, aká to je irónia a trapas. Bol síce medzi nami záves, no aj tak som mala pocit, že nemôžem hovoriť a s Codym sme si radšej len šepkali,“ opisuje trápne chvíle mamička. Mohol toto spraviť? Marina išla s chlapíkom na rande, doteraz má z toho traumu: Obrovský trapas po večeri!

Slečna sa rozhodla svoj príbeh zdieľať na Tiktoku, a reakcie ľudí na seba nenechali dlho čakať. Maddyin príbeh divákov prekvapil. „Neviem si to ani predstaviť. Počas môjho 24-hodinového pôrodu som skoro stále kričala. Cítila by som sa hrozne,“ komentuje diváčka video na Tiktoku. Do diskusie v komentároch sa pridala iná mamička: „Bývalá partnerka môjho manžela bola vo vedľajšej izbe, keď som rodila. Omylom mi priniesli jej lekárske záznamy, namiesto mojich. Iný použivateľ Tiktoku zavtipkoval: „Vtedy je ten správny čas povedať – nevidel som ťa 9 mesiacov!“