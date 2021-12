Vlastizradcovi a bývalému novinárovi Safronovi predĺžili väzbu: Obvinenia súvisia so špionážou pre ČR

Moskovský mestský súd predĺžil väzbu novinára Ivana Safronova, ktorý je obvinený z vlastizrady, a to až do 7. apríla 2022. Oznámil to samotný súd, informoval v pondelok spravodajský web Meduza. io s tým, že súd neumožnil, aby na vyhlásení verdiktu boli prítomní aj novinárovi príbuzní.

Meduza.io pripomenula, že 7. apríla budúceho roku uplynie od novinárovho zatknutia 639 dní. Safronova zatkli agenti ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) v júli roku 2020. Krátko na to bol obvinený z vlastizrady. V prípade, že ho súd usvedčí, hrozí mu 20 rokov väzenia. Podľa vyšetrovateľov bol Safronov naverbovaný ako informátor už v roku 2012 a v roku 2017 na príkaz českej rozviedky získal a odovzdal utajenú informáciu o dodávkach ruských zbraní do Afriky a pôsobení ruských jednotiek na Blízkom východe. Konečným príjemcom tejto informácie mali byť Spojené štáty. Ivan Safronov je bývalým redaktorom denníkov Vedomosti a Kommersant. Počas svojej novinárskej kariéry sa špecializoval na témy v oblasti obrany. Obhajoba Safronova sa domnieva, že jeho trestné stíhanie súvisí s jeho novinárskou činnosťou. Vyšetrovatelia to síce popierajú, ale predtým Safronovovi ponúkli uzavretie predsúdnej dohody výmenou za zverejnenie novinárskych zdrojov. Safronov pôsobil od mája minulého roku, po odchode z médií, ako poradca Dmitrija Rogozina, generálneho riaditeľa ruskej vesmírnej agentúry Roskosmos. Z denníka Kommersant prepustili Safronova aj šéfa politickej sekcie pre nedodržanie novinárskych štandardov v súvislosti s článkom, ktorý špekuloval o demisii vplyvnej predsedníčky hornej komory ruského parlamentu Valentiny Matvijenkovej. Rusi ho označili za zahraničného agenta a sledovali ho: Novinár musel urobiť toto!