Poľský prezident Andrzej Duda si dupol a vetoval zákon! Takéto sú reakcie členov parlamentu

Správna rada spoločnosti TVN Discovery Group v pondelok "s uznaním a radosťou" prijala rozhodnutie poľského prezidenta Andrzeja Dudu, ktorý vetovaním tzv. lex TVN podporil slobodu médií a právo výberu pre divákov. Súčasne ním aj podporil dobré vzťahy s USA, uvádza sa vo vyhlásení správnej rady.

Kontroverzný zákon o vlastníctve médií, ktorý podľa kritikov mohol obmedziť slobodu tlače a bol namierený voči spravodajskej televízii TVN24, Duda nepodpísal, lebo by to - podľa jeho vyjadrenia - okrem iného Poľsko "stálo miliardy dolárov". Chargé d’affaires amerického veľvyslanectva Bix Aliu sa poďakoval prezidentovi Dudovi za jeho líderský postoj a oddanosť spoločným demokratickým hodnotám a za ochranu investičnej klímy v Poľsku. "Spolu sú spojenci silnejší," zdôraznil.

Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) vo svojom vyhlásení uviedla, že rešpektuje právo veta prezidenta Andrzeja Dudu a jeho rozhodnutie o novele mediálneho zákona, "hoci sme z toho sklamaní". PiS dodala, že táto záležitosť si vyžaduje reguláciu, ako je to v iných krajinách, aby subjekty z krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru neobchádzali zákon, vyhlásila hovorkyňa PiS Anita Czerwiňská.

Prezidentovo rozhodnutie kritizovali aj politici z koaličnej strany Solidárne Poľsko. Jej poslanec Janusz Kowalski pripomenul, že "v roku 2015 sme Poliakom sľúbili reformu súdnictva a repolonizáciu médií". Ale "v roku 2017 prezidentské veto zastavilo reformu súdnictva a dnes ďalšie prezidentské veto zastavilo poriadok v transparentnosti vlastníctva médií v Poľsku. Poľské srdcia to bolí. Veľmi," vyhlásil Kowalski.

Zákon sa teraz vráti do dolnej komory poľského parlamentu - Sejmu. Na to, aby Sejm prelomil prezidentovo veto, museli by za návrh zákona hlasovať tri pätiny poslancov. Novelu mediálneho zákona prijal Sejm v lete. Horná komora parlamentu, Senát, ho však s tesnou prevahou opozície v septembri odmietla. Poslanci Sejmu ale v polovici decembra o dokumente znova hlasovali a opätovne ho schválili.

"Rozhodnutie prezidenta sme prijali s uspokojením," uviedol v rozhovore pre spravodajský web Onet.pl Mikolaj Sowiňski, právny zástupca spoločnosti Discovery Group. Advokát zároveň zdôraznil, že napriek prezidentskému vetu kauza ešte stále nie je ukončená, pretože televízia TVN7 ešte stále - už vyše roka - čaká na vydanie licencie.

Upozornil, že "ak táto licencia alebo akákoľvek iná licencia", o ktorú žiada skupina TVN, nebude udelená, hrozba medzinárodnej arbitráže trvá. Platnosť terajšej licencie pre TVN7 vyprší 25. februára 2022. V tejto súvislosti Sowiňski vyslovil predpoklad, že rada pre retransmisiu možno čakala s rozhodnutím vo veci licencie na to, ako rozhodne Duda o lex TVN.

Predseda poľského Senátu Tomasz Grodzki sa Dudovi poďakoval za jeho rozhodnutie a zdôraznil, že "tlak má zmysel. Bránili sme slobodné médiá". Sľúbil tiež, že "demokratická väčšina v Senáte a my, slobodní občania, nikdy nedovolíme, aby nám ich niekto zobral". Ľavicový politik Robert Biedroň konštatoval, že Dudovo rozhodnutie bolo preňho "príjemným prekvapením". "Prezident si už dupol," napísal Biedroň.