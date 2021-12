Omikron má miernejší priebeh, aj tak zahlcuje nemocnice pre veľký počet nakazených: Ostanú len očkovaní a prekonaní?!

Rok 2022 sa ešte nezačal a už teraz možno povedať, aké slovo bude počas neho najviac skloňované - minimálne v jeho prvej polovici. Omikron. Vysoko nákazlivý variant spôsobuje problémy po celom svete. Za jeden mesiac sa rozšíril do 108 krajín a v mnohých už je dominantný.

Francúzsko: Hlási rekordné počty

Prvýkrát od začiatku pandémie zaznamenali v krajine galského kohúta viac ako 100-tisíc prípadov za deň. V Paríži mal za posledný týždeň pozitívny test viac ako jeden človek zo sto. Túto situáciu pripisujú variantu omikron, ktorý začína v krajine dominovať.

Francúzska vláda preto včera zvolala mimoriadne zasadnutie, na ktorom rozhodovala o sprísnení opatrení. V hre bol aj zákaz vychádzania. Nemocnice sa totiž ešte nespamätali z náporu pacientov z predchádzajúcej vlny a už je tu ďalšia.

USA: Čakajú ťažké dva mesiace

Počet novo infikovaných už prekonáva počty z vrcholu vlny spôsobenej variantom delta. V priemere pribúda takmer 200-tisíc infikovaných denne, čo je najviac od januára. Odborníci očakávajú, že najbližšie dva mesiace budú ťažké. Vládny expert Anthony Fauci varoval, že by sa ľudia nemali upokojovať tým, že omikron možno spôsobuje menej závažný priebeh ochorenia.

„Keď máte omnoho, omnoho, omnoho viac nakazených ľudí s menej vážnym priebehom, tak to môže zneutralizovať pozitívny efekt toho miernejšieho priebehu,“ povedal Fauci. Na druhej strane sa USA podľa neho blížia k situácii, keď už neostane nik, kto by nebol zaočkovaný alebo sa nenakazil – a to by mohlo pomôcť dostať pandémiu pod kontrolu. Objavili sa tiež správy, že armáda USA vyvíja vakcínu účinnú proti všetkým mutáciám.