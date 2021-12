Hlavný americký expert na infekčné choroby varuje: Počet nákaz bude rásť! Obáva sa o jednu skupinu ľudí

Počet prípadov ochorenia COVID-19 v USA bude pravdepodobne naďalej rásť, keďže vo svete sa rýchlo šíri variant koronavírusu omikron.

Povedal to americký expert na infekčné choroby a hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci. „Každý deň to stúpa a stúpa. Minulý týždeň denne v priemere pribúdalo zhruba 150-tisíc prípadov a pravdepodobne sa to zvýši," uviedol Fauci pre televíznu stanicu ABC. Informuje o tom portál cnbc.com.



Motorom rastu počtu infekcií v USA je variant omikron, ktorý sa dominantným variantom stal minulý týždeň. Hoci sa omikron ukázal ako vysoko nákazlivý, prvé štúdie naznačujú, že z hľadiska hospitalizácii je menej závažný. Fauci však zdôraznil, že teraz nie je čas na „sebauspokojenie". „Ak máte oveľa oveľa viac ľudí s menšou závažnosťou, môže to v istom zmysle neutralizovať pozitívny vplyv menšej závažnosti," konštatoval Fauci. „Osobitne sa obávame o tú skupinu, ktorá nie je zaočkovaná," dodal.