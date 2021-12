Plynovod Jamal funguje v reverznom móde už siedmy deň: Putinova kritika ostala bez reakcie

Plynovod Jamal, ktorý za bežných okolností dodáva zemný plyn z Ruska cez Poľsko do Nemecka, funguje v reverznom režime už siedmy deň.

To znamená, že už týždeň prúdi plyn z Nemecka do Poľska. Poukázali na to v pondelok údaje nemeckého prevádzkovateľa siete plynovodov Gascade.

Podľa údajov Gascade z meracej stanice Mallnow na poľsko-nemeckej hranici prúdil plyn v pondelok ráno cez Jamal z Nemecka do Poľska v hodinovom objeme takmer 1,2 milióna kilowatthodín. Navyše, Gazprom si ani na pondelok nerezervoval tranzitné kapacity na export plynu cez Jamal.

Ako informovala agentúra Reuters, ruský prezident Vladimir Putin minulý týždeň obvinil z otočenia toku plynu a nedávneho prudkého rastu cien nemeckých dovozcov. Ako uviedol, dôvodom terajšej situácie je fakt, že Nemecko radšej predáva ruský plyn spätne do Poľska a na Ukrajinu, než aby znížilo tlak na prehriatom trhu. Nemecké ministerstvo hospodárstva ani nemeckí dovozcovia plynu na Putinove obvinenia podľa agentúry Reuters nereagovali.