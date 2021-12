Fatálne následky ochorenia: Tehotná mama († 24) prehrala boj o život, jej synčeka sa podarilo zachrániť

Mladá mamička sa v októbri začala sťažovať na bolesti hrudníka a migrény. Jej stav sa náhle zhoršil po tom, čo sa koncom novembra nakazila koronavírusom. Ochorenie malo fatálne následky.

Zdrvený otec David Exley (57) sa nevie vyrovnať s tým, že jeho zdravá dcéra Sadie už nie je medzi nimi. 24-ročná mamička z Birstallu mala bezproblémové tehotenstvo, až kým ju nezačali trápiť migrény a bolesti hrudníka. V nemocnici vykonali niekoľko testov, ktoré odhalili, že mladá žena má v pľúcach krvnú zrazeninu.

Rodina bola v šoku, keď tehuľku poslali domov a naordinovali jej len injekcie na riedenie krvi. Keďže mala neustále bolesti, starala sa o ňu mama Jill Allen (48) spolu s Davidom. Osud jej však uštedril ďalšiu ranu. Sadie sa koncom novembra nakazila koronavírusom. Nemala žiadne príznaky a lekári ju ubezpečovali, že všetko bude v poriadku. Len o týždeň neskôr však ochrnula na jednu stranu tela a tak ju museli urýchlene previezť do nemocnice. "Neviem ani opísať, ako som sa cítil, keď som sa to dozvedel. Išiel som rovno do nemocnice. Celé dni som nejedol a len som čakal, či jej bude lepšie," opísal náročné chvíle jej otec David. Dodal, že kvôli covidu sa jej začali tvoriť ďalšie krvné zrazeniny, ktoré boli postupom času väčšie a väčšie. Ako píše portál Daily Mail, mamičku neskôr presunuli na jednotku intenzívnej starostlivosti, kde tragicky zomrela 3. decembra. Utrpela krvácanie do mozgu.

Lekárom sa, žiaľ, nepodarilo vyhrať boj o život mamičky, no podarilo sa im aspoň zachrániť jej synčeka. Malý Elliot prišiel na svet cisárskym rezom v 29. týždni a vážil len 952 gramov. Z chlapčeka a jeho dvojročnej sestričky Harper sú siroty. O súrodencov sa budú starať starý rodičia.

Sadie sa kvôli tehotenstvu nenechala zaočkovať proti koronavírusu. Davidovi to nedalo a tak sa pýtal lekára, či by jej vakcína mohla zachrániť život. "Úprimne som sa ho opýtal, či by vakcína niečo zmenila. Odpovedal mi, že to nemôže povedať na 100 percent, ale myslí si, že by bola stále nažive," dodal na záver zronený otec.

Smrť mladej mamičky nie je ľahostajná ani jej kolegom. Keď sa dozvedeli hroznú správu, zatvorili obchod a trúchlili. Neostali len pri tom a zorganizovali aj finančnú zbierku na pomoc rodine.