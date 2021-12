Útok v Mjanmarsku s tragickým koncom: V zhorených autách našli pozostatky desiatok ľudí

Zuhoľnatené telesné pozostatky asi 35 príslušníkov etnickej menšiny Karenov objavili v sobotu vo východnom Mjanmarsku. Podľa ľudskoprávnych aktivistov a miestnych médií ich údajne zmasakrovali vojaci vládnej armády. Informovala o tom agentúra AFP.

Pozostatky obetí sa našli v autách, ktorými podľa aktivistov unikali pred útokom vládnych vojakov.

Od tohto incidentu medzinárodná charitatívna organizácia Save the Children nemá správy od svojich dvoch terénnych pracovníkoch, ktorí sa vracali z humanitárnej misie v oblasti, kde sa Karenovia stali obeťou prepadu. "Sme zdesení násilím namiereným proti nevinným civilistom a našim humanitárnym pracovníkom, ktorí pomáhajú miliónom detí v núdzi v Barme," povedala riaditeľka britskej mimovládnej organizácie Save The Children Inger Ashingová.

Podľa monitorovacej organizácie Myanmar Witness vládna armáda upálila a zabila "35 ľudí vrátane detí a žien". K incidentu došlo pri meste Hpruso.

Hovorca mjanmarského vojenského vedenia priznal, že v piatok vypukli v meste Hpruso strety po tom, čo sa vojaci pokúsili zastaviť sedem áut jazdiacich "podozrivo". Následne vojaci zabili "istý počet" ľudí, uviedol hovorca pre agentúru AFP bez uvedenia podrobností.

Mjanmarsko sa zmieta v chaose od prevratu z 1. februára, ktorý ukončil desaťročie trvajúci prechod k demokracii. Podľa miestnej mimovládnej organizácie Asociácia na pomoc politickým väzňom (AAPP), ktorá hlási prípady mučenia a mimosúdnych popráv, bolo za desať mesiacov zabitých viac ako 1 300 civilistov.

V reakcii na tieto násilnosti v krajine vznikli občianske milície PDF, ktoré podnikajú útoky voči mjanmarskej armáde.

Analytici tvrdia, že stovky ľudí sa presťahovali do oblastí kontrolovaných povstalcami, aby sa zapojili do vojenského výcviku a pripravovali odvetné opatrenia proti armáde, čo je však v rozpore so zásadou nenásilia, ktorú presadzuje mjanmarská politická líderka Aun Schan Su Ťij. Tá je desať mesiacov po vojenskom prevrate proti prodemokratickej vláde v domácom väzení.