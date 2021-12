Zatkli slávneho herca z vianočnej klasiky Sám doma! Mal sa pokúsiť zaškrtiť svoju priateľku

Úrady v Oklahome zatkli herca zo slávneho vianočného filmu Sám doma. Mal sa pokúsiť zaškrtiť svoju priateľku.

Ako píše časopis People, dnes už 44-ročného Devina Ratraya zatkli týždeň po tom, čo úrady považovali záležitosť za uzavretú a neočakávali v prípade žiadne zatknutie. Podľa online súdnych záznamov je Devin obvinený z dvoch domácich napadnutí, jedného ublíženia na zdraví a ublíženia na zdraví škrtením. Štát Oklahoma vydal zatykač v utorok pred Vianocami. Kaucia bola stanovená na 25-tisíc dolárov (22-tisíc eur).

„Herec sa udal sám,“ povedali úrady pre Fox News. Ratray sa dostal do povedomia na začiatku 90. rokov, keď hral Buzza McCallistera, staršieho brata postavy Macaulaya Culkina, malého Kevina, v prvých dvoch filmoch Sám doma. „Devin ma udrel päsťou do tváre, zakryl mi ústa rukou a pokúsil sa ma uškrtiť,“ povedala v policajnej správe napadnutá žena.

Hovorca miestneho policajného oddelenia nepotvrdil totožnosť ženy s odvolaním sa na obavy o jej súkromie. V dokumentoch, ktoré získala miestna televízia, však bola žena identifikovaná ako Devinova priateľka. „Pohádali sme sa v bare a nechala som ho tam, aby sa neskôr vrátil do našej hotelovej izby. Devin ma nasledoval späť do hotela, kde došlo k fyzickej potýčke,“ mala povedať televízii KFOR.

Devinov právnik povedal, že dvojica sa slovne pohádala, pričom poprel, že by to prešlo do fyzického útoku. „Pripravuje sa stretnutie s niektorými členmi pôvodného hereckého obsadenia Sám doma. Tento film sa stal dedičstvom a ovplyvnil už viac ako jednu generáciu rodín. Uvedomil som si, že tento film je väčší ako ja,“ povedal herec nedávno časopisu People. Či sa na stretnutie dostaví, je aktuálne vo hviezdach.