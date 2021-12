Od frajera dostala fotku z výletu: Jej stačil jediný pohľad! Uf, mal čo vysvetľovať

Hercule Poirot v ženskej verzii! Keď tejto mladej žene frajer poslal fotku z rodinného výletu, stačil jej pohľad a hneď jej bolo všetko jasné. Toto nepochopíte.

Ako uvádza portál The Sun, dievčina zverejnila na svojom účte na TikToku video, ktoré vyvolalo hotový ošiaľ. „Ako som konečne prichytila svojho frajera pri podvádzaní a on mi následne zavolal spolu s ňou a rozišiel sa so mnou už keď bol prezradený,“ napísala k videu. Žena najskôr zdieľala selfie fotku, ktorú jej poslal jej partner z rodinného výletu na kajaku.

Keď sa však lepšie zahľadela, v odraze jeho okuliarov bola zreteľne vidieť iná žena, ktorá sedela pred ním. Hups! Toto nedomyslel. Žena následne zverejnila aj konverzáciu, ktorá medzi nimi prebehla, a keď ho vyzvala, aby jej povedal, kto pred ním sedí, vyšiel s pravdou von. „Nie som tu so svojou rodinou,“ vysolil. Krátko po tejto správe si však podvodník vypol telefón. To ju nahnevalo ešte viac, a tak toto veľké odhalenie zverejnila na sociálnej sieti.

Keď si mladý muž uvedomil, že toto už nedokáže vysvetliť, zavolal svojej partnerke a rozišiel sa s ňou. Po celý čas bola pri ňom aj jeho nová nápadníčka.

Dievčina svojim sledovateľom vysvetlila, že jej partner mal byť na rodinnom výlete, avšak ju so sebou nezobral, pretože si myslel, že ona pre nich nie je „dosť dobrá“. Teraz je už zrejmé, že na výlete žiadna rodina ani len nebola. „To, že ma tam nepozval, bolo už znamenie. Ale vtedy som bola ešte príliš zaslepená, aby som to videla,“ priznala.

Jej video sa stretlo s vlnou podpory a aj ďalšie ženy sa rozhodli zdieľať svoje vlastné príbehy o podvádzaní. „Dievča, je mi ľúto, že sa ti to stalo,“ podporila ju jedna žena a doplnila ju ďalšia: „Pravda vždy vyjde najavo!!!“ „Si pre neho príliš pekná a príliš dobrá,“ podporila ju ďalšia žena.

Samozrejme, nie je to prvý prípad, kedy sa na TikToku objavilo verejné odhalenie podvodníka alebo podvodníčky. Jedna žena povedala, že zistila, že ju jej priateľ podvádza, keď boli spolu v posteli. Iná osoba tvrdila, že našla nahú fotku svojej najlepšej kamarátky v telefóne svojho priateľa. Zdá sa, že v niektorých vzťahoch je možné úplne všetko.