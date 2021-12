Ozvala sa ďalšia obeť pána Božského: Siahal jej na prsia, ruky jej nasilu dával do rozkroku! Nechýbali i vyhrážky

Newyorská hudobníčka obvinila herca Chrisa Notha, ktorý sa preslávil ako pán Božský v seriáli Sex v meste, že ju pred 20 rokmi sexuálne napadol a pohrozil jej zničením kariéry, pokiaľ sa o stretnutí niekomu zmieni. Informuje o tom agentúra Reuters.

Speváčka a textárka Lisa Gentileová obvinenia proti Nothovi vzniesla po tom, čo časopis The Hollywood Reporter 16. decembra zverejnil článok o dvoch ženách, ktoré tvrdia, že ich Noth v roku 2004 a 2015 sexuálne zneužil. Skutočné mená týchto žien denník nezverejnil.

Noth spomínané obvinenia označil za úplne nepravdivé. Jeho zástupcovia sa ku komentárom Gentileovej, ktorá hovorila na virtuálnej tlačovej konferencii s advokátkou Gloriou Allredovou, nevyjadrili. Gentileová uviedla, že sa s Nothom spoznala v roku 1998 v newyorskej reštaurácii, ktorú obaja navštevovali. Jedného večera v roku 2002 jej ponúkol odvoz domov a chcel sa pozrieť na jej byt.

Speváčka tvrdí, že ju Noth pobozkal, pritiahol k sebe silou a začal jej siahať na prsia. "Chytla som jeho ruky do svojich a snažila sa to zastaviť," uviedla Gentileová. Dodala, že sa ju herec potom snažil tlačiť ruky k svojmu penisu. "Konečne sa mi ich podarilo odstrčiť, dostať sa z jeho zovretia a zakričať: Nie, toto nechcem," povedala. Podľa speváčky Noth naštvane odišiel a na druhý deň jej zavolal s tým, že jej "zničí kariéru", pokiaľ sa o udalostiach z predchádzajúcej noci niekomu zmieni.

Noth po prvých dvoch obvineniach zo sexuálneho napadnutia publikovaných časopisom The Hollywood Reporter uviedol, že "tieto príbehy mohli byť z obdobia pred 30 rokmi alebo 30 dňami - nie vždy znamená nie - to je hranica, ktorú som neprekročil". Herec zároveň uviedol, že je ťažké sa "nepozastaviť nad načasovaním" článku. Zrejme tak odkazoval na nedávnu premiéru seriálu A ako to bolo ďalej... (And Just Like That...), ktorý je pokračovaním Sexu v meste.

Jeho kolegyne zo seriálu Sex v meste, herečky Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) a Kristin Davis (Charlotte) v pondelkovom vyhlásení na sociálnych sieťach uviedli, že ich obvinenia vznesené voči Nothovi hlboko zarmútila.