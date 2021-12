Policajtka na Afroameričana použila omylom zbraň! Jeho smrť rozpútala protesty: Dnes si vypočula rozsudok

Porota v americkom štáte Minnesota vo štvrtok označila bývalú policajtku Kimberly Potterovú, ktorá v apríli pri cestnej kontrole zastrelila mladého černocha Daunteho Wrighta, vinnú zo zabitia v oboch bodoch obžaloby.

Potterová pri zákroku omylom použila pištoľ namiesto elektrického paralyzéra. Výška trestu by mala byť oznámená 18. februára, informovali zahraničné agentúry. Dvanásťčlenná porota označila 49-ročnú Potterovú vínnu zo zabitia prvého a druhého stupňa. Agentúra AP píše, že závažnejší z bodov obžaloby sa podľa zákona v Minnesote spája s približne sedemročným trestom odňatia slobody. Prokurátori ale uviedli, že sa budú usilovať o dlhší trest.

Sudkyňa Regina Chuová nariadila vziať bývalú policajtku do väzby bez možnosti kaucie. Potterová, ktorá na súde povedala, že "nikoho nechcela zraniť", pri oznámení verdiktu podľa AP hľadela k zemi, takže jej reakcia nebola zrejmá.

Beloška Potterová slúžila v policajného zbore 26 rokov. V apríli bola súčasťou hliadky, ktorá zastavila 20-ročného černocha Wrighta, pretože mal na spätnom zrkadle zavesený osviežovač vzduchu. To miestne zákony zakazujú kvôli obavám, že by takéto predmety mohli brániť vodičom vo výhľade z auta. Jeho vozidlo malo tiež starú registráciu.

Strážcovia zákona onedlho zistili, že je na Wrighta vydaný zatykač kvôli menšiemu priestupku, a snažili sa ho preto zadržať. Wright sa pri zatýkaní jednému z policajtov vykrútil, znovu nasadol do auta a chystal sa ujsť. Na zázname z kamery na uniforme Potterovej je počuť, že policajtka podozrivého varuje, že proti nemu použije taser a následne zaznie výstrel, ktorý zasiahol Wrighta do hrude. "Vzala som zlú zbraň," povedala potom Potterová. "Pôjdem do väzenia," dodala.

Základné fakty o incidente neboli podľa agentúry Reuters vzhľadom na záznam z kamery zásadnejším predmetom sporu. Žalobcovia aj obhajcovia sa zhodli, že Potterová omylom vytiahla zlú zbraň a nikdy nemala v úmysle Wrighta zabiť. Sporné bolo, či porota uzná jej činy, ako neuvážené a spĺňajúce právnu definíciu zabitia, alebo či incident vyhodnotí, ako tragickú chybu, za ktorej expolicajtka neponesie trestnú zodpovednosť.

V priebehu súdneho procesu prokurátori zdôrazňovali, že vzhľadom na skúsenosti bola chyba neobhájiteľná. Uviedli, že Potterová ignorovala svoj výcvik, ktorý zahŕňal nedávne kurzy špecifické pre používanie taseru, a vedome a neprimerane riskovala pri použití akejkoľvek zbrane proti neozbrojenému Wrightovi.

Právnici Potterovej uviedli, že Wright odporoval pri zatýkaní, čo podľa nich vytvorilo nebezpečnú situáciu a ospravedlnilo použitie sily zo strany policajtky. Hoci uznali, že urobila chybu, uviedli, že jej činy neboli trestné, pretože si myslela, že používa taser, a nevedela, že vytiahla pištoľ.

Aprílový incident zapálil v Minneapolise niekoľkodňové protesty, došlo k nemu totiž len niekoľko kilometrov od súdnej siene, v ktorej sa práve konalo líčenie s bývalým policajtom Derekom Chauvinom. Ten bol vtedy súdený za minuloročný májový tvrdý zákrok proti černochovi Georgovi Floydovi. Súd ho neskôr poslal na viac ako 22 rokov do väzenia za vraždu.

Floydova smrť z minulého mája spustila obrovské demonštrácie v stovkách amerických miest aj inde vo svete namierené proti systémovému rasizmu a policajnej brutalite. Súd s Chauvinom bol jedným z najsledovanejších procesov posledných rokov, Wrightova smrť priamo v jeho dejisku preto v rozjatrenej atmosfére silne rezonovala.