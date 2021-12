Zomrela milovaná scenáristka a spisovateľka Joan Didionová: Život ju vytrápil, zobrala si ju krutá choroba

Vo veku 87 rokov zomrela vo štvrtok americká spisovateľka Joan Didionová, ktorá sa svojimi esejami o živote v Los Angeles v 60. a 70. rokoch zaslúžila o uvedenie "novej žurnalistiky". Informuje o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na denník The New York Times.

Didionová, známa svojimi prenikavými literárnymi pohľadmi, zomrela vo svojom dome v newyorskej štvrti Manhattan na Parkinsonovu chorobu, uviedli zmienené noviny. Jej raná tvorba zahŕňa kľúčovú zbierku esejí Slouching Towards Bethlehem z roku 1968, ktorá si získala priazeň kritikov a spravila z nej hviezdu, ako aj ďalšiu zbierku esejí s názvom The White Album či román Play It as It Lays.

Desaťročia po svojom rozkvete, ako hollywoodska spoločenská osobnosť, scenáristka, esejistka a spisovateľka sa Didionová opäť ocitla v centre pozornosti v súvislosti so svojím úprimným písaním o žiali po úmrtí po trýznivej dvojnásobnej osobnej tragédii. Didionová mala 69 rokov, keď jej manžel a scenáristický partner John Gregory Dunne utrpel smrteľný infarkt a o necelé dva roky neskôr ich dcéra vo veku 39 rokov podľahla chorobe. Didionová tieto zážitky zúročila v memoároch Blue Nights z roku 2011.

Za svoju knihu The Year of Magical Thinking z roku 2005 získala ocenenie National Book Award. V roku 2013 jej americký prezident Barack Obama udelil cenu National Medal of Arts, pričom ju označil za "jednu z najuznávanejších amerických spisovateľov svojej generácie", dopĺňa stanica BBC.

Ako scenáristka sa podieľala na filmoch The Panic in Needle Park (1971), Play It as It Lays (1972), A Star Is Born (1976), True Confessions (1981), Up Close & Personal (1996) a As it Happens (2012).