Babiš o svojej prezidentskej kandidatúre: Hnevajú sa na mňa! Všetko závisí od nich!

Český expremiér a predseda hnutia ANO Andrej Babiš sa podľa vlastných slov o svojej prípadnej kandidatúre na post prezidenta rozhodne na budúci rok v septembri. Záležať podľa neho bude od postoja jeho rodiny, uviedol Babiš vo štvrtok vo vysielaní rozhlasovej stanice Rádio Impuls.

Babiš svoje budúce rozhodnutie podmieňuje názorom rodiny, ktorá podľa neho jeho pôsobením v politike trpí a nikdy mu to neodpustila, uvádza webový spravodajský portál Novinky.cz. "Tiež sú na mňa teraz nahnevaní pre to, že som s politikou neskončil," pripomenul Babiš svoj nesplnený sľub. Ako naloží so svojím sľubom občanom, že jesenné voľby do Poslaneckej snemovne boli poslednou šancou voliť Babiša, sa ešte len ukáže.

"Mnoho ľudí by si prialo, aby som kandidoval, ale rozhodujúci bude pre mňa názor mojej rodiny," zopakoval v rozhovore Babiš. "Musím to s nimi prebrať, pretože rodina je najdôležitejšia, a či to bude alebo nebude akceptovať, to sa dozviete," dodal bývalý premiér s tým, že jasno bude mať v tejto záležitosti po letných prázdninách.

"Opýtajte sa ma v septembri," odpovedal na priamu otázku. Kandidátov, ktorí si údajne "robia kampaň a chodia do Českej televízie bez toho, aby to oznámili", je podľa Babiša celý rad. O Babišovej kandidatúre sa špekuluje dlhodobo. Podporuje ju okrem iných i terajší český prezident Miloš Zeman. Babiš je zatiaľ aj hlavným favoritom stávkových kancelárií.

Babiš minulý týždeň v piatok vyhlásil, že krajinu odovzdáva v dobrom stave. "Aká bola naša vláda, to zhodnotí história. Česko však prosperuje, máme nízku nezamestnanosť a podarilo sa nám udržať nízku zadlženosť. Ratingové agentúry nám dávajú skvelé ratingy," vyhlásil na tlačovej konferencii Andrej Babiš.