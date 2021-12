Hotový zázrak 9 dní po tornáde: Muž našiel v troskách svoju mačku

Deväť dní po tom, čo tornádo zdemolovalo jeho trojposchodovú kancelársku budovu v centre Mayfieldu v americkom štáte Kentucky, stál Sonny Gibson na troskách, keď začul slabé mňaukanie.

Okamžite mu to dodalo nádej, že jeho mačka Madix, ktorú nikto nevidel od chvíle pred búrkou, je nažive. Čierna mačka so žltými očami, ktorá rada zdravila zákazníkov, bola neoddeliteľnou súčasťou jeho kancelárie. Snažil sa ju vypátrať, ale po niekoľkých dňoch to vzdal. „Neviem, ako mohlo niečo prežiť nielen tornádo, ale aj tú skazu, ktorá s ním prišla,“ povedal Gibson.

Keď v nedeľu popoludní stál na troskách, začul slabý zvuk. „Zdalo sa mi, že som počul mňaukanie a myslel som si, že si zo mňa moja myseľ robí žarty. Zakričal som meno a ona znova zamňaukala,“ dodal. Zavolal niekoľkých zamestnancov, ktorí mu prišli pomôcť s hľadaním. Krátko nato mačku našli v diere pod troskami. „Bol to neuveriteľný pocit. Ak majú mačky deväť životov, tá moja ich pravdepodobne za tých deväť dní spotrebovala asi osem,“ skonštatoval Gibson.

Mačka bola po vytiahnutí z trosiek hladná a smädná, no nemala na sebe žiadne známky zranení. V Kentucky udreli pred dvomi týždňami dovedna štyri tornáda, z ktorých jedno prešlo po mimoriadne dlhej trase 365 kilometrov. Podľa tamojšieho guvernéra zrovnali so zemou viac ako tisíc domov a spôsobili smrť najmenej 76 ľudí.

Spravodajský portál BBC vo štvrtok zverejnil i zábery dvoch detí, ktoré z trosiek v Kentucky vytiahli ešte minulý týždeň. Babička v snahe ochrániť ich pred tornádom uložila dojčatá do vane. Tornádo však odfúklo vaňu a odhodilo ju do záhrady, kde záchranári našli deti bez väčších zranení.