Situácia na Ukrajine núti NATO reagovať: Jednotky v zvýšenej pohotovosti!

Severoatlantická aliancia v reakcii na sústreďovanie ruských vojakov pri ukrajinských hraniciach zvýšila pripravenosť príslušníkov svojich síl rýchlej reakcie (NRF).

Napísal to denník Die Welt s odvolaním sa na oznámenie nemenovaného vysoko postaveného diplomata NATO. Zvýšenie pripravenosti znamená, že napríklad takzvané sily veľmi rýchlej pohotovosti (VJTF), ktoré sú súčasťou NRF a sú známe aj ako takzvané "hrotové oddiely", musia byť pripravené na nasadenie v krízovej oblasti do piatich dní, a nie do siedmich, ako tomu bolo doteraz.

Do tejto doby musia byť vojaci a ich technika pripravení na prepravu lietadlami a vrtuľníkmi. Nejde o príchod do krízovej oblasti, podotkol Die Welt. Silám VJTF, ktoré majú asi 6400 vojakov, velí v súčasnosti Turecko. Do zvýšenej pohotovosti boli uvedené aj ďalšie jednotky NRF, napríklad tie, ktoré zaisťujú logistiku. NRF tvorí dokopy asi 40.000 vojakov. Rusko sústredilo blízko hraníc s Ukrajinou desiatky tisíc vojakov. Kyjev obviňuje Moskvu z prípravy vpádu na Ukrajinu.

Aj USA svojich európskych spojencov upozornili na možnosť ruskej ozbrojenej operácie na Ukrajine na začiatku budúceho roka. Moskva tento scenár popiera a naopak požaduje záruky, že Ukrajina nebude prijatá do NATO, ani v nej nebudú rozmiestnené útočné zbrane. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg minulý týždeň Kyjev uistil, že NATO nepristúpi na žiadne kompromisy týkajúce sa práva Ukrajiny zvoliť si vlastnú cestu.