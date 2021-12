Mimoriadny nárast nových prípadov v USA: Ľudia čakajú na otestovanie aj štyri hodiny

V Spojených štátoch v stredu pokračoval prudký nárast v počte koronavírusových infekcií, keď krajina ohlásila asi 240.000 nových nákaz.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ukazujú to databázy denníka The New York Times (NYT) a Univerzity Johnsa Hopkinsa. Podľa uvedeného denníka teraz prípady pribúdajú rýchlejšie ako na vrchole letnej vlny epidémie, NYT aj ďalšie médiá zároveň upozorňujú na problémy s prístupom k testom na koronavírus. Epidemická situácia sa v USA zhoršuje prakticky od začiatku novembra, v posledných dňoch však nárast denných prírastkov nabral mimoriadny spád. Podľa NYT len za posledný týždeň priemerný počet nových nákaz stúpol asi o 50.000 na aktuálnych skoro 170.000 na deň.

To je viac ako na prelome augusta a septembra, kedy v krajine vrcholila letná vlna epidémie. Viac infekcií zachytávali v USA len na začiatku minulej zimy. Vyťaženosť zdravotníctva zatiaľ príliš dramaticky nerastie. Hlásených je okolo 69.000 hospitalizácií s covidom-19, čo je asi o 35.000 menej ako na konci augusta a zhruba polovica oproti maximu zo začiatku roka. V USA má 62 percent ľudí ukončenú prvotnú vakcináciu proti covidu-19, preočkovanie doteraz absolvovala skoro pätina obyvateľov. Najrýchlejšie aktuálne pribúdajú nákazy na ľudnatom severovýchode krajiny v štátoch New Jersey, New York, Rhode Island a vo federálnom dištrikte amerického hlavného mesta.

Vo Washingtone, D.C. sa prírastky infekcií šplhajú vysoko nad predchádzajúce rekordy, pričom sedemdňový priemer za posledné tri týždne narástol na viac ako desaťnásobok. New York registruje prvýkrát od začiatku pandémie cez 20.000 nákaz na deň a bilancia hospitalizácií sa v štáte s necelými 20 miliónmi obyvateľov priblížila 5000. V miestach s vysokým výskytom infekcií sa pri tom objavuje nedostatok testovacích kapacít, zrejme aj v súvislosti so snahou ľudí otestovať sa pred vianočným cestovaním. Keď tento týždeň dvojica reportérov NYT vyrazila na jedno z odberových miest v newyorskom Brooklyne, doba čakania v rade tam bola tri až štyri hodiny.

Súkromná zdravotnícka spoločnosť CityMD navyše oznámila, že dočasne uzatvára 13 testovacích miest v New Yorku kvôli nedostatku personálu. Problém si všíma aj denník The Guardian, podľa ktorého niekoľkohodinové čakanie na test nie je v New Yorku nijako neobvyklé. Utorkový článok situáciu spája s vývojom po príchode covidových vakcín, ktorý bol nasledovaný ústupom nákazy v USA. "Všetci si mysleli, že testovanie bude nepotrebné, a akosi sa to zanedbalo," povedal bioetik z Pensylvánskej univerzity Ezekiel Emanuel.

Americký prezident Joe Biden tento týždeň ohlásil plán nakúpiť a bezplatne distribuovať 500 miliónov rýchlostestov, za ktoré teraz Američania platia okolo desiatich dolárov, ak sú vôbec k dostaniu. Na testy od vlády si však ľudia ešte nejaký čas počkajú, pretože štát zatiaľ v tomto smere nepodpísal žiadny kontrakt. Odborníci na verejné zdravie iniciatívu privítali, zároveň ale podotýkajú, že nemusí byť dostatočná. "Myslím, že si musíme uvedomiť, že hoci 500 miliónov testov znie ako veľa, ale pri 350 miliónoch obyvateľov budeme tu v Spojených štátoch na pravidelné užívanie stále potrebovať viac," povedala pre The Guardian Elizabeth Stuart z Univerzity Johnsa Hopkinsa.