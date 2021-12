Hľadá sa nový krčmár na osamelý ostrovček: Nesmie mu však vadiť rituál, ktorý by sa mnohým Slovákom pozdával

Obec v severozápadnom Anglicku hľadá nového prevádzkovateľa krčmy na osamelom ostrovčeku.

Nemal by mu vadiť tradičný rituál, kedy je pri nástupe do funkcie poliaty vedrom piva, napísal denník The Guardian.

Ostrov Piel o rozlohe iba 20 hektárov patrí k obci Barrow-in-Furness na výbežku polostrova v Írskom mori, od pevniny je vzdialený asi 800 metrov. Nie je tu nič okrem 200 rokov starej krčmy Ship Inn, zrúcaniny hradu zo 14. storočia a niekoľkých rybárskych stavieb. Nedá sa tam dostať inak ako trajektom, alebo pešo po blatistom dne mora v čase odlivu.

Radnica mesta s približne 57 000 obyvateľmi vypísala výberové konanie na nového prevádzkovateľa krčmy po tom, čo predchádzajúci nájomcovia podniku odišli kvôli pandémii covidu-19.

Krčmár by sa podľa radnice mal v nasledujúcich desiatich rokoch vedieť popasovať s častým odlúčením, zlým počasím aj dlhou prevádzkovou dobou. Pozitívnymi stránkami tejto práce sú naopak možnosť pozorovania tuleňov, vtáctva i romantických západov slnka.

"Ak máte problémy so sebaúctou, vedzte, že budete kráľom alebo kráľovnou," uvádza denník s odkazom na oficiálny titul, ktorý sa hostinskému na ostrove prepožičiava. Na "trón" je nový panovník vždy uvádzaný pivnou sprchou.