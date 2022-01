Mladá láska nepozná hranice: Po 2 týždňoch randenia ušli, rodine nič nepovedali! Neuveríte, čo spravili

Mladý párik tvrdí, že skvelý spôsob, ako zaručiť, že vzťah vydrží je zosobášiť sa hneď v začiatkoch! 18-ročná Clara Bell a jej nový manžel Trey Bell sa zobrali len po 14 dňoch od rozkvetu ich lásky.

V jedno ráno sa rozhodli, že sa vezmú, tak aj v ten istý deň urobili! Svoj šťastný deň uskutočnili na Floride v mestečku Panama City Beach. Mladučká nevesta novinku zdieľala na Tiktoku. Netrvalo dlho a video sa stalo virálnym.

Narýchlo vymyslená, no vytúžená svadba ich stála necelých 200 eur. Nevesta, Clara, navnadila svojich fanúšikov na Tiktoku pár hodín pred svadbou. Vtedy im videom oznámila, že sa o 3 hodiny vydáva. Ľudí to istotne zaujalo, pretože nasledujúce videá s fotografiami šťastných novomanželov videlo viac, ako 5 miliónov ľudí.

Claru a Treya osud spojil už v minulosti, v roku 2018. Vtedy mala 15 rokov a jej súčasný manžel mal v tej dobe 17 rokov. Strávili spolu pekné leto. No netrvalo to dlho a každý šiel svojou vlastnou cestou. Trey šiel na vysokú školu do Kentucky a Clara do školy v Georgií. „Celú tú dobu sme spolu nekomunikovali. Bolo to zbytočné. Stáli medzi nami 3 štáty,“ vysvetľuje slečna.

Sociálne siete ich však tento rok v septembri opäť spojili. „Pocity, ktoré sme k sebe cítili sa opäť vrátili, keď sme sa po rokoch opäť začali rozprávať,“ opisuje ich opätovné stretnutie Clara. Stačili im dva týždne, aby zistili, že sú spriaznené duše a ušli spolu na Floridu. Clara tvrdí, že pred svadbou spolu trávili mnoho času.