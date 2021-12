Dočkali sme sa, je tu prvá tabletka na liečbu Covidu! Slovensko nakúpi viac ako 30.000 balení

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) v stredu autorizoval antivirotikum s názvom Paxlovid od spoločnosti Pfizer na liečbu covidu pre rizikové skupiny populácie. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

Liečivo Paxlovid je povolené pre pacientov s COVID-19 vo veku 12 a viac rokov, ktorí sú náchylní na vážny priebeh ochorenia, pretože sú starší alebo majú zdravotné problémy – napríklad obezitu alebo cukrovku.

"Dnešné schválenie predstavuje prvú liečbu covidu vo forme tabletky, ktorá sa užíva perorálne. Ide o významný krok vpred v boji proti globálnej pandémii," povedala riaditeľka Centra pre hodnotenie a výskum liečiv (CDER) Patrizia Cavazzoniová, ktorú citovala AFP.

Paxlovid podľa klinických štúdií znižuje riziko hospitalizácie alebo smrti o 89 percent u nehospitalizovaných dospelých osôb z rizikových skupín s covidom, ktorým bol liek podaný do troch dní od objavenia sa príznakov, píše agentúra AP. Ďalšie laboratórne testy potvrdili, že Paxlovid si svoju účinnosť udržal aj voči novému variantu omikron.

Americký denník The New York Times napísal, že liečba pozostáva z užívania viac, ako 30 tabliet počas piatich dní. V amerických lekárňach by sa prvé balenia mohli objaviť už o niekoľko dní. V stredu o nákupe lieku Paxlovid rozhodla aj slovenská vláda. SR kúpi 32.100 balení.