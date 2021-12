WHO varuje pred novým variantom, štáty prijímajú tvrdé obmedzenia: Na Európu sa valí búrka omikronu!

Vianoce v ohrození! Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje pred variantom omikron.

Podľa regionálneho šéfa pre Európu Hansa Klugena (53) bude vírus v priebehu nasledujúcich týždňov dominovať vo väčšine európskych krajín. Už teraz ho zaznamenali v 38 z 53 štátoch vrátane Ruska a Turecka. Viacerí európski lídri sú tak nútení včas zasiahnuť. Kým Holandsko zaviedlo lockdown ešte pred Vianocami, Nemecko aj Portugalsko ohlásili povianočné obmedzenia a návrat k sociálnemu dištancu.

Zase tam, kde sme boli. „Koronavírus si nedáva vianočné prázdniny,“ vyhlásil začiatkom týždňa nemecký kancelár Olaf Scholz a dodal: „Nemôžeme a nesmieme zatvárať oči pred touto ďalšou vlnou, ktorá sa začína nad nami týčiť.“ Sám zrejme pritom netušil, ako blízko je k pravde. Variant omikron, ktorý sa minulý mesiac rozšíril z Južnej Afriky do celého sveta, dnes totiž začína vytláčať z prvého miesta nákazy indický variant delta.

K zasiahnutým európskym štátom pritom patria Portugalsko, Dánsko či Británia. Podarilo sa mu rozšíriť už aj v Spojených štátoch, kde ho potvrdili u 73 percent nových prípadov. Zo zozbieraných dát vyplýva, že omikron je oveľa infekčnejší, no zatiaľ nie sú dôkazy o tom, či spôsobuje závažnejší priebeh ochorenia. V Európe sa tento variant vyskytol celkom v 38 európskych krajinách z 53, pričom WHO do tohto počtu započítalo aj Turecko s Ruskom.

Podľa WHO vírus začína prevládať vo väčšine Európy. „Vidíme prichádzať ďalšiu búrku. V priebehu týždňov bude omikron dominovať v ďalších krajinách regiónu a bude už aj tak napnuté zdravotnícke systémy posúvať ďalej k ich limitom,“ varoval jej regionálny šéf Hans Kluge. Následne vyzval európskych lídrov, aby pripravili adekvátne opatrenia proti avizovanému nárastu počtu infikovaných.

Európa sa uzatvára

Z európskych krajín je v predstihu Holandsko, ktoré pre vysoké prírastky aj napriek vianočným sviatkom zaviedlo od uplynulej nedele až do 14. januára budúceho roka lockdown. Postupne sa pridáva aj zvyšok Európy. Nemecký kancelár Scholz oznámil, že od budúceho týždňa začnú platiť nariadenia, ktorých cieľom je zabrániť obyvateľom zhromažďovať sa počas silvestrovských osláv.

Podľa nových pravidiel sa môže stretnúť pri súkromnom podujatí najviac desať ľudí po plnej vakcinácii či prekonaní ochorenia. Doklad o absolvovaní jednej z uvedených možností sa bude vyžadovať aj pri vstupe do reštaurácií, zakázané budú všetky športové i kultúrne podujatia. Prísne opatrenia zavádza tiež Portugalsko, kde sa od 26. decembra zatvoria všetky bary a nočné podniky.

Povinná bude aj práca z domu až do 9. januára. Vysokú pozitivitu zaznamenalo aj Fínsko, v ktorom reštaurácie môžu po Vianociach zostať otvorené na tri týždne len do 18.00 hod. s obmedzeným počtom miest. Od cestujúcich z Európy sa bude vyžadovať platný negatívny test.

Izrael chce očkovať 4. dávkou

Doteraz najúčinnejší spôsob, ako sa pred koronavírusom a jeho mutáciami chrániť, je podľa odborníkov jednoznačne očkovanie. Kým na Slovensku máme približne len polovicu plne zaočkovaných osôb, vo svete v plnom prúde prebieha očkovanie už treťou dávkou. Izrael je však aj v tomto opäť napred.

Izraelský premiér Naftali Bennett totiž v utorok uviedol, že v krajine čoskoro začnú podávať štvrtú dávku vakcíny ľuďom nad 60 rokov a zdravotníkom. „Občania Izraela boli prví, ktorí začali dostávať tretiu dávku vakcíny proti COVID-19 a naďalej sme priekopníkmi v tejto oblasti aj so štvrtou dávkou,“ oznámil Bennett. Štvrtú dávku odporučila rada odborníkov pre šíriaci sa variant omikron.