Vesmírna loď Dragon sa úspešne pripojila k ISS: Sledujte, čomu všetkému sa tešili astronauti!

Opakovane použiteľná nákladná vesmírna loď Dragon spoločnosti SpaceX, ktorú v utorok vyniesla do vesmíru raketa Falcon 9, sa v stredu úspešne pripojila k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS).

Informoval o tom americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Loď odštartovala z Kennedyho vesmírneho centre na Myse Canaveral na Floride a pripojila sa k modulu Harmony na americkom segmente ISS. Na palube má takmer tri tony vybavenia pre siedmich astronautov na ISS.

Súčasťou nákladu sú i vianočné darčeky od rodín astronautov, údené rybie a morčacie mäso, zelená fazuľka či ovocné koláče na sviatočnú oslavu.

Nachádza sa v ňom aj prací prostriedok, ktorý by mali astronauti testovať - v súčasnosti totiž svoje použité oblečenie vyhadzujú. Podľa NASA každý rok takto vyhodia tony oblečenia: po použití ho posádka zbalí a uloží na palubu bezpilotných nákladných lodí, ktoré po návrate na Zem zhoria v atmosfére.

Podľa agentúry AP spoločnosť Procter & Gamble sa zaoberá vývojom plne rozložiteľného pracieho prostriedku a odstraňovača škvŕn pre prípadné použitie na ISS, na Mesiaci a mimo neho, napríklad na Marse.

Dragon je v súčasnosti jediná zásobovacia kozmická loď schopná vrátiť sa na Zem s nákladom, pripomenula agentúra Interfax.

V rámci prebiehajúcej misie bude Dragon pripojený k ISS približne mesiac. Jeho návratový modul potom zosadne do Atlantiku, pričom na Zem by mal dopraviť aj výsledky experimentov, ktoré na obežnej dráhe uskutočnila posádka ISS. Tento náklad by mal celkovo vážiť viac ako 2,3 tony.