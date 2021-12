Japonský McDonald´s v problémoch: Chýbajú zemiaky, k tomuto museli pristúpiť

Prevádzkovateľ reštaurácií rýchleho občerstvenia McDonald's má v Japonsku problémy so zabezpečením dostatočného množstva zemiakov, z ktorých vyrába hranolky.

Od piatku až do 30. decembra preto bude vo svojich zhruba 2900 prevádzkach po celej krajine ponúkať len menšie porcie. Firma to vysvetľuje problémami v globálnych dodávateľských reťazcoch a dopadmi koronavírusu. "Japonský McDonald's prechodne obmedzí predaj stredných a veľkých hranolčekov. Je to proaktívne opatrenie, aby sme zaistili, že zákazníci si budú môcť hranolčeky vychutnávať aj naďalej," uviedla firma na otázku BBC.

Japonský McDonald's zemiaky dováža obvykle z Kanady, z prístavu blízko Vancouveru. Tam ale veľké obchodné lode naberajú oneskorenie kvôli nedávnym zosuvom pôdy a taktiež kvôli dopadom pandémie na globálny obchod. McDonald's preto chystá alternatívne spôsoby dopravy, vrátane leteckej. "Zákazníci si budú môcť vo všetkých našich reštauráciách aj naďalej objednávať malé hranolky. Do tejto chvíle sú dodávky stále plynulé," uviedol japonský McDonald's. Nie je to prvýkrát, čo najväčší svetový reťazec fastfoodov musel v Japonsku obmedziť veľkosť ponúkaných porcií.

V roku 2014, keď sa tiahli spory medzi 20 000 zamestnancami prístavov a prevádzkovateľmi lodí v 29 prístavoch na západe Spojených štátov, mal japonský McDonald's tiež málo hranolčekov. Aj vtedy reťazec chvíľu predával len menšie porcie, než si letecky zaistil 1000 ton zemiakov. Tento rok v auguste McDonald's oznámil, že kvôli problémom v dodávateľských reťazcoch nemôže v 1250 prevádzkach v Británii v plnom rozsahu ponúkať niektoré nápoje, vrátane balených.

Na britských ostrovoch sa k problémom pridáva aj nedostatok vodičov nákladných áut, ktorý pretrváva dodnes a ktorý je do značnej miery spôsobený zmenou pravidiel po odchode Británie z Európskej únie. McDonald's je americká korporácia, ktorá po celom svete prevádzkuje reštaurácie, ktoré sama vlastní alebo ktoré fungujú na princípe franšízy. Vlani firme kvôli dopadom pandémie klesli tržby o desať percent na 19,2 miliardy dolárov. Hrubý zisk sa znížil asi o 13 percent na 9,75 miliardy USD.