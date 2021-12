Napätá situácia v Británii: S omikronom zomrelo už 14 ľudí

V britských nemocniciach je aktuálne hospitalizovaných 129 pacientov s omikronom a 14 ľudí nakazených touto variantou koronavírusu zomrelo.

Televízii Sky News to v stredu povedala GiIllian Keeganová z britského ministerstva zdravotníctva. Britská vláda podľa Keeganovej nebude otáľať so zavádzaním ďalších protikoronavírusových reštrikcií, pokiaľ dáta ukážu, že to je nevyhnutné.

Britský premiér Boris Johnson v utorok povedal, že v Anglicku pred Vianocami nezavedie ďalšie reštrikcie. Situácia je však podľa predsedu vlády aj naďalej napätá, a nemožno preto vylúčiť zavedenie prísnejších reštrikcií po sviatkoch. Johnson zároveň vyzval obyvateľov Británie, aby sa správali zodpovedne, pravidelne sa testovali, nosili rúška a nechali sa očkovať posilňujúcou dávkou vakcíny proti covidu-19.