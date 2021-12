Najdivnejší zážitok pornohviezdy: Po požiadavke od fanúšika ostala ako obarená

Lisa Ann sa preslávila v 90.rokoch ako pornoherečka. Dnes sa venuje športu, moderovaniu a vlastnému podcastu.

Okrem rozhovorov s kolegami z priemyslu pre dospelých sa v posledných častiach podelila s poslucháčmi aj o svoje najdivnejšie a najšialenejšie historky. Pri jednom incidente ju napríklad fanúšik pohrýzol, píše portál Daily Star.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

"Raz ma jeden chlapík požiadal, aby som si dala vytrhnúť dva zuby a predala mu ich," prezradila Lisa, ktorá po tejto požiadavke ostala ako obarená. "Prečo by som to, preboha, robila pre nejakého chlapa?"

Lisa sa potom pýtala na najpodivnejšie zážitky svojho hosťa, modelky Ashton Blake. "Ja mám dlhý zoznam, z ktorého by som mohla vyberať, vyberať a vyberať," odpovedala. Ako príklad uviedla dotieravého fanúšika, ktorý ju občas sleduje na verejnosti a posiela jej správy, aby vedela, že je na blízku. "Raz mi prišiel email, v ktorom stálo, že sedí oproti mne pri bare," zdôverila sa. Modelka si zachovala chladnú hlavu a odpísala mu, nech sa príde osobne predstaviť. To už stalker cúvol. "Tvrdil, že nemôže, pretože je s ním manželka, ale vraj vyzerám nádherne. Potom to spravil ešte niekoľkokrát," posťažovala sa.