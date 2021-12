Priaznivci bývalého gruzínskeho prezidenta protestovali vo veľkom: Na jeho podporu chcú držať masovú hladovku

Tisícky ľudí sa zišli v utorok v gruzínskej metropole Tbilisi na zhromaždení na podporu väzneného exprezidenta Michaila Saakašviliho a na protest proti jeho väzneniu ohlásili "hromadnú hladovku".

Informovala o tom agentúra AFP. Demonštranti pochodovali cez hlavné mesto, mávali gruzínskymi vlajkami a niesli transparenty s nápisom "Osloboďte Saakašviliho!". Následne sa presunuli pred budovu parlamentu. Zhromaždenie na podporu Saakašviliho sa konalo v deň jeho 54. narodenín.

"Dnes spúšťame masovú hladovku, ktorá sa neskončí, kým nebude Michail Saakašvili prepustený zo zajatia," povedal za potlesku Nika Melia, predseda Saakašviliho strany Zjednotené národné hnutie (UNM). Bezprostredne nebolo jasné, koľko ľudí má v úmysle zúčastniť sa na hladovke pred sídlom UNM.

V odkaze pre priaznivcov, ktorý na zhromaždení prečítala Saakašviliho matka Giuli Alasaniová, bývalý prezident vyzval na národnú jednotu a pokojné hromadné protesty s cieľom vyvíjať tlak na miestnych predstaviteľov, aby usporiadali predčasné parlamentné voľby. "Životne potrebujeme slobodné médiá, nestranné súdnictvo, spravodlivé voľby. Potrebujeme slobodu tu a teraz, a to navždy," uviedol vodca gruzínskej opozície.

Nezávislé konzílium lekárov, ktorí Saakašviliho vyšetrovali, v sobotu uviedlo, že "v dôsledku mučenia, zlého zaobchádzania, nedostatočnej lekárskej starostlivosti a dlhotrvajúcej hladovky" sa uňho rozvinulo mnoho neurologických problémov. Lekári vo svojom vyhlásení uviedli, že mu okrem iného diagnostikovali potenciálne život ohrozujúce ochorenie mozgu – Wernickeho encefalopatiu – a posttraumatickú stresovú poruchu (PTSD).

Ako pripomenula AFP, Saakašvili odmietal jedlo 50 dní na protest proti svojmu uväzneniu pre kauzu, v ktorej je v Gruzínsku stíhaný a ktorú on sám považuje za politicky motivovanú. Tento 53-ročný prozápadný reformátor odvolal svoju hladovku po tom, čo ho v kritickom stave previezli z väzenia do vojenskej nemocnice v meste Gori na východe Gruzínska. Exprezidenta zatkli a uväznili 1. októbra, krátko po návrate do Gruzínska z exilu na Ukrajine.