Návrh na povinné covidpasy pre zamestnancov vyvolal ostrú reakciu: Pred rumunským parlamentom protestovalo 2-tisíc ľudí

Približne 2000 ľudí protestovalo v utorok pred parlamentom v rumunskom hlavnom meste Bukurešť proti navrhovanému zavedeniu tzv. zelených covidpasov pre všetkých zamestnancov.

Niektorí z nich sa pokúsili preniknúť do budovy, informovala agentúra AFP. Demonštranti skandovali heslá ako "Slobodu", mávali rumunskými vlajkami a mali so sebou transparenty s nápismi ako "Stop povinnému očkovaniu". Skupina približne 200 protestujúcich vnikla cez bránu, prelomila policajné zátarasy, no polícia im vo vstupe do budovy zabránila. Iným sa podarilo preliezť vysoké múry pred parlamentom.

Po dvoch hodinách sa účastníci protestu rozišli a nik nebol zadržaný, uvádza sa vo vyhlásení rumunského ministerstva vnútra. "Bol to nevyhnutný protest, ale nedostatočný," povedal pre AFP bývalý baník Adrian Vrabiescu (49). "Malo prísť oveľa viac ľudí," zhodnotil. Vrabiescu, rovnako ako väčšina demonštrantov, nemal na tvári rúško. Dodal, že je proti očkovaniu proti koronavírusu a na utorňajší protest do hlavného mesta pricestoval.

Rumunská koaličná vláda momentálne rokuje o povinnom covidpase pre všetkých zamestnancov v snahe zvýšiť zaočkovanosť v krajine a zabrániť tlaku na nemocnice počas prípadnej piatej vlny pandémie. Covidpas bude k dispozícií ľuďom, ktorí sú plne zaočkovaní, majú negatívny výsledok testu alebo prekonali chorobu COVID-19.

Plánovaný zdravotný preukaz však ostro kritizuje opozičná nacionalistická Aliancia pre jednotu Rumunov (AUR), ktorá utorňajší protest v Bukurešti zvolala. Rumunsko má v rámci Európskej únie jednu z najnižších mier vakcinácie. Dosiaľ proti covidu zaočkovali iba 39,2 percenta celkovej populácie, vyplýva z údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb.