Tereza odsúdená za 9 kíl heroínu v tajnosti opustila Pakistan: V šoku zostali aj jej právnici!

Poriadny šok! Odsúdenú pašeráčku Terezu Hlůškovú (25) po takmer štyroch rokoch strávených v pakistanskej base za pašovanie drog v novembri tohto roka prepustili na slobodu.

Jej voľnosť teraz nabrala nové rozmery. Podľa informácií českého portálu Blesk.cz s odvolaním sa na pakistanských colníkov je už totiž späť v rodnej zemi.

Podľa informácií portálu Blesk.cz by mala Hlůšková tohtoročné Vianoce osláviť späť v Českej republike. „Dnes (v pondelok) na súde predniesol právny zástupca colníkov Ali Aft ab šokujúce tvrdenie. Podľa neho Tereza opustila krajinu,“ uviedol zdroj Blesku. Dvaja právnici modelky totiž oficiálne požiadali o vydanie jej pasu, no v žiadosti mal chýbať jej podpis a ich dokumenty sú tak údajne falošné. Podľa colníkov bola Hlůšková z Pakistanu prepustená na špeciálnu žiadosť pakistanského ministra zahraničných vecí, z čoho mali byť viac než prekvapení aj jej právnici. Či skutočne Tereza opustila Islamabád, však české ministerstvo zahraničných vecí nepotvrdilo. „Platí, že s ohľadom na prianie rodiny i bezpečnosť našej občianky nebudeme k prípadu poskytovať konkrétne informácie, ktoré sa týkajú jej presunu do ČR,“ uviedol hovorca ministerstva Jakub Augusta.

Češka mala totiž zotrvať v metropole Pakistanu, pretože jej nebol vydaný pas. Problém s jej návratom skomplikovala aj colná správa, ktorá sa odvolala na tamojší najvyšší súd proti jej prepusteniu. Hlůškovú v januári 2018 zadržali colníci na letisku v pakistanskom meste Láhaur, pričom v kufri prevážala deväť kilogramov heroínu v hodnote 768-tisíc eur. Modelka sa však bránila, že o drogách celý čas nevedela. Počas svojej výpovede trvala na tom, že do Pakistanu cestovala za prácou modelky a drogy jej do batožiny musel niekto podstrčiť. Súd však bez milosti mladú ženu poslal v marci 2019 do väzenia na osem rokov a osem mesiacov. Jej prepusteniu z 20. novembra tohto roka predchádzalo rozhodnutie odvolacieho súdu, ktorý Terezu oslobodil pre nedostatok dôkazov.