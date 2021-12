Pre Siennu je jej obézny manžel mužom snov: Hejterov si nevšímajú, jeden komentár ju však úplne dožral

Láske sa medze nekladú. Aj takto by sa mohol začínať príbeh tejto manželskej dvojice.

Rodená Austrálčanka Sienna Keera a britský herec George Keywood sa zoznámili v roku 2018 cez Instagram. Zahorelo to medzi nimi okamžite, a tak sa

Ich príbeh by bol ako z rozprávky, keby sa nenašli viacerí neprajníci, ktorí ich vzťah označujú za podvrh. Kritika sa na nich spustila po tom, ako začali na sociálnej sieti TikTok zverejňovať spoločné videá. Niektorým ľuďom sa nepozdávalo, že by chudá žena ako Sienna mohla chodiť s obéznym mužom. Hoci je ich váhový rozdiel zjavný, Sienna vracia úder a kritikom odkazuje, aby ich nechali na pokoji.

„Nenávisť sa k nám jednoducho nedostane. Milujeme sa a nič, čo povie niekto iný, to nezmení,“ povedala brunetka pre Daily Mail a pokračovala: „Naším cieľom je povzbudiť ľudí, aby prijali samých seba takých, akí sú. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporujú a posielajú nám pozitívne správy."





Hoci sa nevie, koľko George váži, jeho manželka si ho patrične obraňuje a tvrdí o ňom, že je to jej muž snov. Na jeden z ostrých komentárov ohľadom ich vzťahu dokonca reagovala sarkastickými slovami: „Áno, všetko je to len naoko, sme platení herci...To vzadu nie je naše plačúce dieťa,“ napísala rozčúlene.

Hoci sa obaja stretávajú aj s hejtermi, pravdou ostáva, že videá tejto dvojice na TikToku sú veľmi populárne. V jednom prezradili, ako sa spoznali. "Rozprávali sme sa na Instagrame asi šesť mesiacov a potom sme sa v podstate dali dokopy. Presťahovala som sa do Spojeného kráľovstva z Austrálie... toto je tá krátka verzia," uviedla Sienna a jej muž ju doplnil: „Vždy sa jej páčili tuční chlapi, dávno predtým, ako sme sa spoznali. Smola pre všetkých vás chudých, že u nej nemáte šancu.“

Počas svojej hereckej kariéry získal George ceny BAFTA a RTS za rolu Craiga vo filme People Just Do Northing. Rovnakú úlohu stvárnil v nedávnej filmovej verzii úspešnej televíznej show People Just Do Nothing: Big In Japan. George si v roku 2011 zahral aj ako komparz v kritikmi uznávanom Aunvahood.