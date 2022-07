Mamička porodila syna len pár hodín pred smrťou manžela († 33): Ich posledné okamihy vás rozplačú

Životný osud, aký si ani len nevieme predstaviť. 28-ročná mamička Haley s 33-ročným manželom Jb Parkeom sa pred narodením ich druhého dieťatka dozvedeli správu, ktorá zmenila úplne všetko.

Ako uvádza portál Daily Mail, manželia Haley a Jb prežívali to najkrajšie životné obdobie, keď im všetko prekazila náhla choroba. Jbovi v januári diagnostikovali rakovinu a spočiatku mu lekári predpovedali len 6 mesiacov života. Jeho stav sa v priebehu chvíle zhoršil natoľko, že musel byť hospitalizovaný v nemocnici. Zostávalo mu už len niekoľko dní.

Haley mala v tom čase len tri týždne do pôrodu, a tak sa s lekármi dohodli, že jej pôrod vyvolajú, aby sa otecko mohol zoznámiť so svojím synčekom. „Lekár nám povedal, že rakovina sa rozšírila do jeho lymfatických uzlín. Jeho pľúca boli naplnené tekutinou,“ povedala Haley pre médiá. S manželom sa preto rozhodli pre vyvolanie pôrodu a tím lekárov sa okamžite pustil do práce.

„Pobozkala som svojho sladkého manžela na rozlúčku a povedala som mu, aby bol silný aj za mňa a dieťatko. Povedal, že bude,“ rozpovedala Haley z amerického štátu Connecticut v emotívnom príspevku na Facebooku. V pláne bol prirodzený pôrod, avšak nastali komplikácie, pôrod trval dlho a Jbov stav sa zhoršoval, a tak sa museli rozhodnúť, či podstúpiť cisársky rez. „Buď to bol práve v tom momente cisársky rez, alebo by Jb nemal možnosť stretnúť sa s naším synom. Poďme, povedala som. Za doslova jednu minútu som bola na operačnej sále a o 20 minút neskôr sa narodil náš syn. Dali mi ho na rýchly bozk, a potom ho tím lekárov a sestier rýchlo odniesol o dve poschodia vyššie a položili ho na otcovu hruď,“ napísala Haley.