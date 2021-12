Ľudia neveria, že ide o tú istú osobu: Keď uvidíte ženu s make-upom a bez, pochopíte!

Mať po ruke make-up je vždy skvelé, keď potrebujete zakryť vačky pod očami či neželané vyrážky. Mnoho žien priznáva, že bez riasenky, rúžu či očnej linky, by ani nevyšlo na ulicu.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Jedna make-up artistka, ktorá má na TikToku viac ako 55-tisíc sledovateľov, však vyvolala v komentároch búrlivú diskusiu práve ohľadom svojho líčenia, informuje Daily Star. Na jednom z videá si totiž žena na líca nanáša lícenku. Ľudia však zostali zmätení.

Niektorí ju v komentároch dokonca obvinili z podvodu. „Presne pre toto by mal byť make-up zakázaný. Je to PODVOD!,“ znelo jedno z ostrých vyjadrení a pripojili sa aj ďalší: „Nie je to tá istá osoba, nemôže to byť jedna osoba.“ Iní sa však postavili a jej stranu a vyjadrili jej podporu. „Choď do toho dievča, a rob to najlepšie, ako vieš.“