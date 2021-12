Stovky ľudí robili rámus pred budovou Českej televízie: Žiadajú len jedno

Približne 300 až 400 ľudí v pondelok podvečer demonštrovalo pred budovou Českej televízie (ČT) v Prahe. Vyjadrovali nespokojnosť s podávaním informácií o kríze ochorenia COVID-19 a žiadali slobodu slova. Informoval o tom spravodajský server iDnes.cz.

Protestné zhromaždenie organizovalo hnutie "Otevřeme Česko - Chcípl pes". Ľudia si pred budovu televízie doniesli rôzne nástroje spôsobujúce rámus.

Účastníci takisto vykrikovali heslá: "Všetci klamári do žalára" (Všechny lháře do žaláře), "Prečo nám klamete" (Proč nám lžete) alebo "Čo vám za to dali, aby ste nám klamali" (Co vám za to dali, abyste nám lhali?), píše iDnes.cz.

Ľudia rečniaci na schodoch pred vstupom do budovy Českej televízie pripomínali údajné neobjektívne príspevky ČT o očkovaní proti koronavírusu a žiadali vyvážené informácie o epidémii. Účastníci mohli priamo na mieste podpisovať petíciu proti očkovaniu.

"Chcípl PES organizuje demonštrácie proti lžiam a manipuláciám vo verejnoprávnych médiách," povedal ešte v nedeľu predseda tohto hnutia Jabub Olbert.

Táto iniciatíva organizuje protestné akcie pomerne často, konštatuje iDnes.cz. Hlavnou témou je odpor proti povinnému očkovaniu a obmedzujúcim opatreniam v spojitosti s covidom.