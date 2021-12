Britský pár sa každú zimu zabáva s legom: Na Vianoce si postavili starý londýnsky most

Hostia na vianočnom večierku sa u nich budú musieť uskromniť. V rodine britského páru totiž hrá hlavnú rolu lego. Najnovší vianočný model im zaberá takmer celú obývačku.

Mike Addis (63) so svojou partnerkou Catherine Weightman (58) sa hrajú s legom každé Vianoce. Vždy postavia nejaký veľký model so zimným motívom a potom pozvú priateľov a príbuzných, aby ho s nimi obdivovali. Tentoraz však prekonali samých seba. Postavili model starého londýnskeho mosta, ktorý stál na Temži od 13. do začiatku 19. storočia.

V stredovekusa okolo mosta konali aj trhy na ľade. Most je v poradí 27. vianočnou kreáciou Mika a Catherine. Stavali ho štyri týždne a niekedy aj 14 hodín denne. Použili na to 400-tisíc kociek. Model predstavuje len tri štvrtiny mosta, celý by sa im nezmestil do domu. Aj tak má na dĺžku takmer 6,5 metra. A aký ho čaká osud? Rovnako ako všetky predchádzajúce výtvory ho 6. januára rozoberú.



Starý Londýnsky most