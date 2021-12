Britskí profesori o omikrone: Ich slová naháňajú strach! Toto je 5 najčastejších symptómov

Nový variant koronavírusu, ktorý dostal meno omikron, sa po prvýkrát objavil v Juhoafrickej republike. Odvtedy sa začal šíriť po celom svete a prvé prípady sme zachytili už aj na Slovensku. Aké sú jeho najčastejšie príznaky?

Ako uvádza portál Daily Mirror, profesor Tim Spector z Británie povedal, že väčšina príznakov omikronu je identických s tými, ktoré mávame počas nepríjemného prechladnutia. Medzi päť kľúčových symptómov infekcie zaraďuje bolesti hlavy, hrdla, nádchu, únavu a kýchanie.

Profesor, ktorý pôsobí v Londýne, dodal, že počet prípadov narastá rýchlejšie, ako to bolo počas prvej vlny. „V Londýne, kde sa covid rýchlo rozširuje, je oveľa pravdepodobnejšie, že budete mať Covid ako prechladnutie,“ povedal a skonštatoval, že počet prípadov sa naozaj zvyšuje a omikron sa stáva prevládajúcim variantom.

Profesor Adam Finn z Bristolskej univerzity a člen Spoločného výboru pre očkovanie a imunizáciu (JCVI) v Británii priznáva, že aktuálna vlna prichádza „alarmujúco rýchlo, rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Momentálne sú to naozajstné preteky“. Profesor pripomína, že proti variantu omikron je stále najúčinnejšou zbraňou očkovanie. Podľa neho posilňujúce dávky účinkujú veľmi rýchlo. Vo všeobecnosti platí, že najvyššia ochrana prichádza už dva týždne po posilňujúcej dávke, avšak podľa neho už po týždni sú hladiny protilátok dostatočne vysoké. „Čím väčšiu imunitu máme, tým menší problém to bude. Ale obávam sa, že to bude vážny problém v každom prípade,“ skonštatoval.

Británia sa obáva najhoršieho a zdravotnícke úrady predpokladajú, že všetky covidové lôžka v hlavnom meste budú do konca roka plne obsadené. Personál sa snaží uvoľniť lôžka a reprofilizovať ďalšie, no niektorí sa obávajú, že to nebude stačiť.