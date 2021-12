Izrael pritvrdzuje pre omikron: Zoznam krajín s vysokým rizikom nákazy sa rozšíri o viaceré európske štáty

Izraelská vláda odsúhlasila zaradenie Spojených štátov a Kanady na zoznam krajín s vysokým rizikom nákazy covidom, pre ktoré platia prísnejšie cestovné obmedzenia.

Dôvodom sú obavy zo šírenia nového koronavírusového variantu omikron. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.

Okrem USA chce Izrael spomínaný zoznam rozšíriť aj o Kanadu, Maroko či viaceré európske krajiny. Sú medzi nimi Belgicko, Maďarsko, Nemecko, Portugalsko, Švajčiarsko, Taliansko a Turecko. Izraelčania do nich majú zakázané cestovať a po príchode z týchto destinácií sa musia odobrať do karantény.

Ako uvádza AP, toto opatrenie ešte musí definitívne potvrdiť parlamentný výbor. Podľa agentúry Reuters spomínané opatrenie vstúpi do platnosti o polnoci na stredu (utorok 22.00 h SEČ). Izraelčania tak budú na let do Spojených štátov potrebovať špeciálne povolenie.

Izrael v posledných týždňoch zaznamenal rastúci počet nových prípadov variantu omikron a koncom novembra začal opäť zatvárať svoje hranice a zavádzať cestovné reštrikcie.

Hovorca zákonodarného zboru v nedeľu uviedol, že izraelský parlament prechádza na prácu na diaľku z obáv zo šírenia vysokonákazlivého variantu omikron. Podľa agentúry DPA sa v posledných týždňoch dostali do karantény po kontakte s nakazenými ľuďmi viacerí zákonodarcovia. Premiér Naftali Bennett medzitým Izraelčanov varoval, aby sa pripravili na prichádzajúcu "piatu vlnu" pandémie.

Podľa DPA je 59 percent z 9,4 milióna Izraelčanov považovaných za plne zaočkovaných, čo znamená, že dostali tri dávky alebo sú v období do šiestich mesiacov od druhej dávky. Podľa ministerstva zdravotníctva 32 percent Izraelčanov nie je vôbec očkovaných.

V Izraeli bolo do nedele potvrdených 175 prípadov nákazy omikronom. Okrem toho existuje ešte 380 podozrení na nákazu týmto variantom.