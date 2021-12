Zlé správy pred vianočnými sviatkami: Počty nakazených sa v USA dostali k desivému číslu, obavy z omikronu

V Spojených štátoch sa pred vianočnými sviatkami ďalej zhoršuje epidemická situácia a v krajine panujú obavy, že variant omikron spustí ďalšiu silnú vlnu covidu-19.

Počet nových nákaz sa opäť dostal nad 130 000 za deň a sedemdňový priemer sa blíži maximu z letnej vlny. Infekcia sa najrýchlejšie šíri na severovýchode USA vrátane New Yorku.

Aj napriek nepriaznivému vývoju z posledných týždňov sú na tom dnes USA lepšie ako pred rokom. Vlani touto dobou zažívala krajina s 330 miliónmi obyvateľov doposiaľ najhoršiu fázu pandémie a evidovala cez 200 000 nákaz denne. Nakoniec sa po Novom roku denné prírastky dostali až k 250 000 a bilancia hospitalizácií s covidom-19 predstavovala v jednej chvíli takmer 140 000 pacientov.

Teraz podľa denníka The New York Times (NYT) pripadá na každý z posledných siedmich dní priemerne 133 000 zachytených nákaz, zatiaľ čo v nemocniciach leží skoro 70 000 ľudí s koronavírusom. Ukazovatele opäť rastú od začiatku novembra, kedy skončil niekoľkotýždňový pokles po vrchole letnej vlny epidémie. Krajina stále hlási denne cez 1000 úmrtí spojených s covidom-19 a celková bilancia obetí minulý týždeň prekonala 800 000.

Najrýchlejšie šírenie koronavírusu aktuálne evidujú štáty na severovýchode USA, kde je relatívne vysoká zaočkovanosť populácie. Najvyšší výskyt infekcií majú po víkendu Rhode Island a New Hampshire, na treťom mieste je potom New York, ktorý bol americkým epicentrom nákazy na začiatku pandémie. V nedeľu štát ohlásil rekordných viac ako 22 000 infekcií a starosta mesta New York Bill de Blasio naznačil, že úrady by mohli prehodnotiť ohlásený návrat veľkolepej silvestrovskej oslavy na námestí Times Square.

V USA doteraz podobne ako v Európe dominoval koronavírusový variant delta, aj tu sa ale teraz rýchlo šíri nová podoba vírusu s názvom omikron. Hlavný vládny epidemiológ Anthony Fauci v nedeľnom rozhovore nový variant označil za "mimoriadny" a varoval, že pravdepodobne spôsobí ďalšiu silnú vlnu epidémie.

Tá by okrem iného znamenala ďalšie starosti pre zdravotníkov, ktorí za sebou už teraz majú asi 20 mesiacov "neustálej krízy", ako to v piatkovej reportáži NYT zhrnul istý predstaviteľ jednej z nemocníc v štáte Michigan. "Vraciate sa do práce a pýtate sa, kto umrel," uviedla zase jedna zo sestier na miestnej JIS Bridget Klingenbergová. "Myslím, že ľudia nechápu, akú si to vyberá daň, pokiaľ to sami nezažili," dodala.