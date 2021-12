Dala sa zaočkovať proti COVID-19, dostala padáka: Rozčúlená žena to nechce nechať len tak, vyráža do boja

Dostala padáka kvôli očkovaniu proti koronavírusu. Cirkevná pracovníčka z Austrálie vyrazila do boja proti duchovnej a wellness klinike Church of Ubuntu.

Lainie Chait sa nechala zaočkovať proti koronavírus, takéto následky nečakala. Šéf ju kvôli tomu vyhodil so slovami, že jej krok je „proti Božiemu prianiu“. Klinika duchovného domova a wellness propaguje a predáva alternatívne zdravotné prostriedky. K vakcinácii majú vyhranený postoj, považujú ju za „lekársky apartheid“.

K incidentu došlo ešte v októbri. Postál news.com.au citoval list, ktorý prišiel Lainie. Píše sa v ňom, že rozhodnutie ženy nechať sa zaočkovať bolo v "rozpore s tým, čo od nás vyžaduje náš Pán Boh a Stvoriteľ“. List, ktorý načrtáva ukončenie pracovného pomeru dodáva, že „žiadni členovia výboru ani riadni členovia nemôžu byť prijatí, ak sa vedome rozhodnú pre očkovanie proti ochoreniu covid-19".

Vyhadzov z cirkevnej organizácie bol pre ženu z Byron Bay šokujúci. "Posledných 25 rokov som žila v presvedčení, že nechcem a nepotrebujem západnú medicínu. V tomto konkrétnom prípade som ju však využila," povedala v rozhovore. Lainie obvinila cirkev z toho, že zastáva dvojité štandardy. Nemajú problém obsluhovať zaočkovaných zákazníkov, ale odmietajú takých ľudí zamestnávať. "Zdá sa mi to mimoriadne pokrytecké. Veľa zákazníkov, ktorí k nim prichádzajú, majú očkovanie, tak prečo sa o nich nestarajú zaočkovaní zamestnanci? Nechápem to a veľmi ma to rozčuľuje," pokračovala v rozprávaní. Lainie to však nenechá len tak, do boja povoláva právnikov.

Hovorca organizácie cez média odkázal, že Lainie môže požiadať o právnu náhradu. Dodal, že jej ponúkli alternatívnu prácu v pridruženej spoločnosti, no odmietla.