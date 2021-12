Blondínka si vytáčala mihalnice, keď sa jej zrazu chcelo kýchnuť: Uf! Toto by asi nechcel zažiť nikto

Tak toto by si nepriala zažiť ani jedna žena. Blondínka sa podelila na sociálnej sieti TikTok s tým, čo sa jej stalo. Dámy, na toto si dávajte obrovský pozor.

Ako uvádza portál The Sun, sympatická blondínka Amy na sociálnej sieti TikTok zverejnila video, v ktorom presne vysvetlila, čo sa jej stalo. „Ak máš mihalnice, počúvaj! Pretože toto budeš chcieť počuj,“ začala s vysvetľovaním.

Amy povedala, že sa líčila, ako kedykoľvek inokedy, keď prišlo na rad vytáčanie mihalníc s klieštikmi. V momente, keď si klieštikmi zachytila mihalnice, sa jej chcelo kýchnuť a už to nedokázala udržať. A tak si kýchla. Keď sa zahľadela na klieštiky vo svojej ruke, takmer onemela. Mihalnice si odtrhla a zostali jej zachytené v klieštikoch. Na videu ich priblížila a poriadne naštvaná ukazovala aj svoje viečko, na ktorom chýbali. „Má to vyzerať takto a vyzerá to takto. Kvôli tomuto nemám žiadne mihalnice,“ povedala rozčúlene vo videu.

„Poučenie z tohto príbehu, nikdy v živote si nevytáčaj mihalnice, pokiaľ nechceš o ne prísť. Pretože presne toto sa stalo mne,“ dodala. Amy zakončila svoje video jednoduchým skonštatovaním: „Dnešok sa mi nepáči!“.

Zatiaľ čo niektorí ľudia sa po zhliadnutí videa nevedeli prestať smiať, iní sa čudovali, že jej reakcia nebola dramatickejšia. "Ako to, že neplačeš?" čudovala sa jedna osoba v komentároch. Iní povedali, že Amyin varovný príbeh je dôvodom, prečo klieštiky na mihalnice už nepoužívajú. Našli sa však aj takí jej fanúšikovia, ktorí sa ju snažili upokojiť. „Neboj sa, znova ti narastú,“ odkázali jej. Ako by ste v jej situácii reagovali vy?