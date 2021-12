Žena našla vianočný darček od frajera: Keď si uvedomila, čo vidí, oblial ju studený pot

S príchodom Vianoc mnohí z nás tŕpnu, aby naši najbližší náhodou nenašli darčeky, ktoré pre nich máme. Táto žena jeden objavila, a veru, nebolo jej všetko jedno.

Ako uvádza portál The Sun, žena sa na sociálnej sieti TikTok podelila o svoj nepríjemný objav. V jednej zo zásuviek bola ukrytá ružová šperkovnica. Myslela si, že je to jej vianočný darček od frajera a keďže bola veľmi zvedavá, siahla po nej a otvorila ju. Keď si uvedomila, na čo sa pozerá, okamžite jej to bolo jasné.

V ružovej šperkovnici sa ligotal diamantový náhrdelník. Do očí jej však udrelo meno Jocelyn, ktoré na ňom bolo. A ona sa tak nevolala. Svojho frajera označila za podvodníka a bez okolkov zdieľala video jej odhalenia na internete. „Celú noc som zvracala,“ napísala žena k videu, ktoré si pozrelo viac ako milión ľudí.

Ľudia jej odhalenie okamžite komentovali. „Daj to jeho mame a povedz jej, že si to našla v jeho izbe,“ napísala jedna žena k videu a doplnila ju ďalšia: „Možno je pre jeho sestru alebo pre niekoho iného z rodiny“. Ako sa však neskôr ukázalo, všetko bolo úplne inak. Neznáma žena týmto videom ľudí oklamala a jej cieľom bolo spropagovať svoju značku šperkov.