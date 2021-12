Kľúčový poradca pápeža Františka chce podať demisiu: Špekulácie o dôvodoch

Kardinál Peter Turkson, o ktorom sa hovorí ako o možnom prvom pápežovi afrického pôvodu po približne 1500 rokoch, nečakane ponúkol svoju demisiu z kľúčového postu vo Vatikáne. Podľa agentúry Reuters o tom v sobotu informovali zdroje oboznámené s touto záležitosťou.

Turkson (73), pôvodom z Ghany, bol kľúčovým poradcom pápeža Františka v otázkach, akými sú klimatické zmeny a sociálna spravodlivosť, a je jediným Afričanom na čele vatikánskeho dikastéria. Podľa vatikánskych zdrojov, ktoré hovorili pod podmienkou zachovania anonymity, sa pápež ešte musí rozhodnúť, či Turksonovu demisiu prijme.

Turkson vedie veľké vatikánske oddelenie známe, ako Dikastérium integrálneho ľudského rozvoja. Vzniklo v roku 2016 s cieľom zlúčiť štyri úrady, ktoré sa zaoberali otázkami ako mier, spravodlivosť, migrácia a charita.

Iný nemenovaný zdroj uviedol, že Turkson, ktorého od povinného odchodu do dôchodku delia ešte dva roky - pre biskupov je to 75 rokov -, je "unavený" z vnútorných sporov v rámci Svätej stolice. Podľa iného zdroja Turkson avizoval, že o dôvodoch svojho odchodu povie viac, keď pápež rozhodne vo veci jeho demisie.

Turksonova demisia by po odchode guinejského kardinála Roberta Saraha začiatkom tohto roka znamenala, že Vatikán by na čele svojich úradov nemal už žiadneho Afričana. Turksonovo oddelenie prešlo začiatkom tohto roka externou kontrolou, ktorú na pápežovu žiadosť viedol kardinál Blase Cupich z Chicaga.

Aj keby Turkson opustil svoj post vo Vatikáne, až do 80 rokov by podľa cirkevných pravidiel mohol vstúpiť do konkláve kardinálov, keď by zvolili nového pápeža po Františkovej smrti alebo jeho odchode do dôchodku. Katolícka cirkev mala na začiatku svojej histórie niekoľko pápežov severoafrického pôvodu, posledného v 5. storočí, dodal Reuters.