Žena sa bála vakcín, Covid ju zabil tým najkrutejším spôsobom: Dcéra Erika popísala chvíle hrôzy!

Nuria Daniela Gomes zistila, že má koronavírus na začiatku decembra. Ako spomína portál Mirror, prešlo len sedem dní a zomrela. Jej dcéry, 20-ročná Erica a 17-ročná tínedžerka Myra zostali bez pomoci.

Priatelia a rodina ju opisujú ako fit, zdravú, zábavnú a milú ženu. Nuriina kamarátka, Mena Tando, tvrdí, že 3. decembra jej mama dvoch dcér povedala, že mala pozitívny výsledok testu na Covid-19. Odkázala jej, že sa však nemusí ničoho obávať. Netrvalo dlho a pre starostlivú Nuriu museli prísť záchranári.

„Mala len kašel a trápila ju únava, inak tvrdila, že sa cíti fajn,“ tvrdí kamarátka Nurie. Štyri dni po pozitívnom teste sa však jej stav zhoršil. Mena si od kamarátky našla zmeškaný hovor, keď však volala späť nezdvihla jej to Nuria, ale jej dcéra Myra. Tá jej oznámila, že maminu museli previesť do nemocnice. O 2:00 nad ránom v piatok 9. decembra Mena zistila, že Nuria zomrela. „Bol to pre mňa veľký šok, celý týždeň som sa s ňou rozprávala. Na túto správu som nebola pripravená,“ smutne dodáva Mena.

Staršia dcéra Erika spomína na chvíle, keď sa mamin stav zhoršil: „Nechcela spať sama, tak sme si do jej izby dali matrac. Počuli sme, že mala problémy s dýchaním, no snažili sme sa nepanikáriť, tvrdila, že sa cíti v poriadku.“ To čo zbadali, keď rozsvietili svetlo v izbe, ich však poriadne vyľakalo: „Mala fialové ruky i pery, a obrovské oči. Veľmi nás to znepokojilo.“ Sestry neváhali, okamžite volali sanitku. Mamina ich však opustila skôr, než záchranári stihli doraziť do nemocnice.

„Tak veľmi sme sa modlili aby bola silná a bojovala. Starala sa o nás a od malička nám bola tou najlepšou matkou. Bola všetkým, čo sme mali. Bola pracovitá, milá, starostlivá a vychovala nás s rešpektom. Naučila nás všetko, čo vieme. Som tým, kým som len vďaka nej,“ dojímalo opisuje svoju maminu mladšia dcéra Erika.

Nuriina dlhoročná priateľka, Elizabeth Neto, je zo straty rovnako zronená: „Obe sme sa do Spojeného kráľovstva presťahovali z Angoly pred 17 rokmi. Zoznámil nás spoločný priateľ. Odvtedy sme si boli naozaj blízke. Zúčastňovali sme sa rodinných osláv a svadieb. Je to pre mňa veľmi ťažké, snažím sa s tým vyrovnať.“

Nuriine dcéry obe stále študujú a nevedia, čo si počnú bez matky. Ich otec je od nich vzdialený tisíce kilometrov v ďalekej Angole. „Netušíme, ako zaplatíme náklady za pohreb, sme naozaj stratené,“ tvrdí Myra. Obe Nuriine priateľky, Elizabeth a Mena stránku Go Fund Me, aby pomohli dievčatám získať prostriedky na pohreb.

„Snažila som sa ju presvedčiť, aby sa dala zaočkovať, ale mala obavy. Na sociálnych sieťach čítala veľa vecí o možných následkoch vakcíny, ktoré by sa mohli prejaviť po rokoch. Veľmi mi chýba,“ dodáva smutná kamarátka Mena.