Nepatrné zmeny na jazyku môžu predpovedať závažné ochorenia: Pri umývaní zubov si dajte pozor na týchto 5 vecí!

Slúžia nám na žuvanie, prehĺtanie i rozprávanie, preto by sme sa o ne mali poriadne starať. Portál The Sun hovorí o zvláštnych znakoch a prejavoch, ktoré by sme nemali ignorovať.

Všetci sme si už minimálne raz omylom zahryzli do jazyka, či jedli niečo horúce a zlízol si to náš jazyk. Takáto bolesť v priebehu pár hodín či dní zmizne a nemusíme sa ničoho obávať. Existujú však aj situácie, kedy by sme boľavý jazyk nemali ignorovať. 1. Hrče a hrbolčeky na jazyku Rôzne hrčky na jazyku sú v poriadku, nie je s nimi nič zlé. Ak sa nám však nejaká z nich zdá zvláštna, či abnormálna, je lepšie konzultovať to s lekárom. Doktor Ross Perry vysvetlil: „Nezvyčajné hrbolčeky na jazyku vám skontroluje váš zubár alebo aj praktický lekár. Môžete za nimi prísť aj s vtedy, ak máte vredy. Tie často krvácajú. Niekedy sú odolné a môžu nás potrápiť aj dlhé mesiace.“ 2. Pálivý jazyk Ak máte pocit pálenia na jazyku, zvyčajne to býva spôsobené pitím alebo zjedením niečoho príliš horúceho. Podráždiť ho môže i ústna voda alebo zubná pasta. „Ak však viete, že ste sa o nič nepopálili, a jazyk vás napriek tomu páli a štípe, môže ísť o zriedkavý syndróm, takzvaný pálivý jazyk. V tom prípade Vám odporúčam navštíviť lekára,“ hovorí doktor Perry. Chyba, ktorej sa pri čistení zubov dopúšťa väčšina z nás: Toto NIKDY nerobte, odkazuje zubárka 3. Svrbenie jazyka Svrbenie jazyka môže spôsobovať opar a biele fľaky na jazyku. Doktor Perry vysvetlil: „Ak vás trápi toto ochorenie, je v každom prípade potrebné navštíviť lekára. Fľaky na jazyku môžu byť prejavom iných zdravotných problémov, ktoré je treba liečiť.“ 4. Biely jazyk Existuje niekoľko dôvodov, prečo váš jazyk môže byť váš biely alebo na ňom môžete mať biele škvrny. Ochorenie nazývané Lichen planus môže byť jednou z príčin. Je to vyrážka, ktorá sa môže objaviť okrem jazyka aj na iných častiach tela. Ak trpíte týmto ochorením, liečba môže byť vo forme rôznej svetelnej terapie. Pre správnu diagnostiku však treba navštíviť lekára, pretože biele povlaky na jazyku môžu spôsobiť aj niektoré lieky či nedostatok vitamínu B12. Pre správnu liečbu je preto potrebný názor odborníka. 5. Červené a biele škvrny Ak váš jazyk či ústnu dutinu trápia biele a červené škvrny, môže ísť o príznaky leukoplakie. Existuje malé riziko, že z tohto ochorenia sa vyvinie rakovina úst. Škvrny často nie sú bolestivé, môžu mať nepravidelný tvar a nejdu zotrieť či zoškriabať. Liečba leukoplakie však nie je vždy potrebná. Niekedy stačí len to, aby ste prestali fajčiť a znížiť množstvo alkoholu. Zubár zrušil žene na poslednú chvíľu urgentné vyšetrenie: O deň takmer zomrela!